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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Золотой хет-трик

00:01 / Спорт
На автоспортивном комплексе «Атрон» прошла заключительная гонка сезона российской национальной картинговой серии Rotax Max
Золотой хет-трик

К заключительному старту отечественного сезона-2017 рязанцы подошли, оформив золотой хет-трик: по итогам сезона Яков Соколов победил в классе «Rotax Max мини», Федор Быконя был первым в дивизионе «Rotax Max юниор», команда рязанского «Ресурсного центра дополнительного образования» (РЦДО), в которой вместе с дуэтом рязанцев выступали два юных пилота из Москвы, первенствовала в командном зачете серии.

Оба рязанских пилота по итогам сезона завоевали право представлять Россию на мировом Rotax Max Challenge Grand Final, который пройдет в Португалии 4-11 ноября. Яков Соколов на Пиренейский полуостров поедет в роли бывалого: в прошлом году он принимал участие в мировом финале (тогда он прошел в итальянском Неаполе) в этом же самом дивизионе и занял итоговое 13-е место.

Завершающая гонка сезона прошла в четырех классах мини-машин. В дивизионе «Микро» это был седьмой этап серии, в «Юниоре» и «Rotax Max» – Grand Prix, на кону которого стояли еще две путевки в Португалию, в классе «DD2» – гонка поддержки.

В заключительном старте российского сезона Яков и Федор по разным причинам участия не принимали, но статус-кво хозяев трассы в соревнованиях в дивизионе «DD2» поддержал директор АСК «Атрон» Роман Чамкин. В свое время Роман выступал в серии Rotax Max. В этом сезоне это был его единственный старт, и он получился «серебряным»: рязанец был вторым и в предфинале, и в финале, уступив только серебряному призеру по итогам сезона-2017 Алексею Шелобанову из Москвы.

Обладателями Grand Prix, прошедшего на рязанской трассе, стали Максим Туриев (Нижний Новгород) – в классе «Rotax Max юниор» и Артемий Каменок из Гомеля (Беларусь) – в классе «Rotax Max». Оба не вошли в число призеров по итогам сезона, но, видимо, очень хотели выиграть желанную путевку на мировой финал.

После завершения соревнований состоялась церемония награждения. Роману Чамкину вручили кубок и приз за второе место в гонке поддержки в дивизионе «DD2». Яков Соколов и Федор Быконя по итогам сезона поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета в своих классах, став обладателями кубков и путевок на Rotax Max Challenge Grand Final. Команда рязанского РЦДО была награждена специальным кубком за победу в командном зачете серии.

– Такого удачного сезона не было в истории рязанского картинга. К двум золотым наградам рязанцев нужно добавить еще две награды юных московских пилотов нашей команды в классе «Микро» – «серебро» Георгия Абу Шейбеха и «бронзу» Андрея Шкатова, – подвел итог серии-2017 руководитель команды РЦДО Александр Тазин. –Сезон для рязанцев еще не завершился. Впереди Португалия.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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