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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Пусть шумят леса

00:01 / Экология
Ученые обследовали уникальные природные территории
Пусть шумят леса

В нашей области около 150 особо охраняемых природных территорий, включая такие крупные, как Окский заповедник, Мещерский национальный парк, федеральный заказник «Рязанский», есть заказники, памятники природы.

По поручению губернатора Николая Любимова в регионе проведена работа по созданию в области новых особо охраняемых природных территорий. В этом году таких появилось три: одна в районе Солотчинского леса, две других – в Касимовском и Клепиковском районах.

Вопрос о необходимости создания Солотчинского парка поднимался уже много лет, а о таких заповедных уголках Мещеры, как Сынтульское озеро-пруд в Касимовском районе и Норинский лес в Клепиковском районе, знают немногие рязанцы.

Доктор биологических наук, заведующая научно-исследовательской лабораторией по изучению и охране биоразнообразия, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Марина Казакова руководила группой специалистов – биологов, географов и экологов, осуществлявших комплексное обследование этих природных территорий:

– В нашей области сохранились такие лесные массивы, в которых можно встретить редкие виды животных, растений, грибов, лишайников. Они заслуживают самого внимательного и бережного отношения. Еще более ценными леса становятся, когда служат и в целях рекреации, и одновременно сохраняют свои природные особенности. Такие леса необходимо сохранить как памятники природы. Последнее десятилетие в связи с активизацией деятельности арендаторов в лесах региона многие старовозрастные лесные участки обречены на вырубку. В настоящее время в регионе преобладают молодые сосновые культуры и вторичные березовые и осиновые леса. Коренных лесов, характерных для нашей зоны, почти не осталось. А их-то и необходимо сохранить хотя бы небольшими фрагментами как памятники уходящей и почти ушедшей природы, – рассказала Марина Казакова.

Нынешним летом специалисты лаборатории по изучению и охране биоразнообразия РГУ провели комплексные экологические обследования двух лесных участков. В состав отряда специалистов вошли старший научный сотрудник института географии РАН Николай Соболев, профессор кафедры физической географии РГУ Вячеслав Кривцов, заведующий кафедрой Алексей Водорезов, ведущий научный сотрудник институа лесоведения РАН Евгения Мучник, известные специалисты зоологи кандидаты биологических наук Виктор и Елена Иванчевы, Иван Зацаринный.

Один из обследованных ими участков находится в километре к северу от д. Норино и д. Миленино Клепиковского района – это Норинский лес.

Второй обследованный участок – лесные кварталы, примыкающие к Сынтульскому озеру-пруду (водохранилищу) в Касимовском районе. Работы были выполнены по заданию министерства природопользования области. В итоге в министерство природопользования Рязанской области переданы материалы по проектированию памятников природы, создание которых единогласно поддержала общественность. «Норинский лес» – 215 гектаров и «Сынтульское озеро-пруд» – 766 гектаров.

Обследованные территории богаты редкими видами флоры и фауны. Здесь выявлено 430 видов сосудистых растений, более 250 видов позвоночных животных, 92 вида беспозвоночных животных (чешуе­крылых), 13 видов животных, растений, лишайников, занесенных в Красную книгу Рязанской области.

По словам ученого, полученные в ходе исследования материалы послужат основанием для создания особо охраняемой природой территории, а территория гослесфонда будет отнесена к категории защитных лесов, где запретят сплошную рубку деревьев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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