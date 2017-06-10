Из Европы – в Азию

Юннаты детского экологического клуба «Хозяин Мещеры» побывали на слете в Хакасии

В сентябре в Хакасии проводился Международный молодежный слет, посвященный 100-летию заповедной системы в России.

Слет – одно из основных мероприятий Года особо охраняемых природных территорий.

В Республику Хакасия съехалось около 300 участников, среди которых школьники, их наставники, представители заповедников и национальных парков из более чем 20 российских регионов, а также из Монголии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Кыргызстана.

Участие в работе слета приняли и юннаты детского экологического клуба «Хозяин Мещеры» из 47-й рязанской школы. А помогли им добраться до Сибири спонсоры – руководство завода «Технониколь», депутат гордумы А. Чайка, генеральный директор фирмы «Кухни Спаркс» Е.В. Рыбаков, директор школы №47 О.А. Донцова и частный предприниматель О.А. Свирина.

Пока ребята ехали на поезде, увидели и Уральские горы, и тайгу, и болота. В пути в районе Омска юннатов из Рязани застал снег. На станции ребята даже играли в снежки.

– Мы получили приглашение участвовать в работе слета не случайно. В апреле в рамках акции «Заповедный урок» центр «Заповедники» проводил всероссийский конкурс реализованных проектов. «Хозяин Мещеры» отправил на суд жюри волонтерско-просветительский проект «Наш любимый Брыкин Бор». Он занял 3-е место в номинации «Практическая помощь заповедным островам». Участники работы над проектом были приглашены на международный «Слет друзей заповедных островов», – объяснила руководитель делегации Елена Енякина.

– На слете участники волонтерских отрядов, экологических театров, экологических клубов в течение трех дней посещали мастер-классы специалистов – сотрудников особо охраняемых природных территорий, руководителей просветительских организаций, волонтерских лидеров. Ставили экологические спектакли, выпускали экологические плакаты. На выставке проектов рассказывали о своей работе и делились опытом. Для нас были организованы экскурсии в заповедник «Столбы» Красноярского края и в село Шушенское, где теперь действует огромный этнографический центр, – рассказывает член клуба «Хозяин Мещеры» Анна Копылова.

– Нам очень понравилась поездка. На слете мы познакомились с единомышленниками и поняли, что наша работа – одна из лучших. Таких многолетних проектов, подобных нашему, было представлено не более десятка. Мне посчастливилось пройти мастер-класс в группе по борьбе с браконьерами. Теперь мечтаю получить соответствующие образование и в будущем бороться с теми, кто губит природу, – заключил участник поездки Александр Крамской.