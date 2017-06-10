Чья работа лучше

В Рязанской областной детской библиотеке подвели итоги творческого конкурса

В конкурсе «Мы книгу природы читаем – любим, творим, сберегаем!» приняли участие учащиеся 1-8 классов из Рязанской и Владимирской областей. Ребята смогли больше узнать о разнообразии и «недугах» фауны, флоры, водоемов в заповедных парках регионов, объединенных территорией Мещеры.

На рассмотрение жюри было прислано 160 работ. Школьники представили свое литературное художественное творчество: оригинальные плакаты, фотоснимки, поделки из природных материалов.

Жюри оценивало работы юных друзей природы из Рязани, Александро-Невского, Скопинского, Пронского, Рыбновского, Сараевского, Путятинского, Рязанского районов области, а также города Гусь-Хрустальный Владимирской области.

На торжественном закрытии конкурса состоялось подведение итогов и награждение победителей.

Ребят благодарили за искренность, усердие, за умение увидеть красоту природы. Рязанский поэт, член Союза российских писателей и Российского Союза профессиональных литераторов Виктор Крючков, который входил в состав жюри, поздравляя ребят с завершением конкурса, отметил, что беречь природу – значит беречь себя, свое сокровенное, сохранять экологию, сохранять человека.

В библиотеке был организован и видеомост с Владимиром (итоги конкурса там подводились синхронно с Рязанью). Школьники приветствовали друг друга пожелали творческих удач.

После проведения церемонии награждения дети смогли увидеть развлекательную программу в музее занимательных наук «Экспериментория».