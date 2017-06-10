В центре событий

Дагомыс вновь собрал журналистов для обмена опытом и обсуждения проблем

Как жить дальше? В каком направлении развиваться? Что сегодня выходит на первый план – качественная аналитика или жареные факты, поданные с молниеносной оперативностью? Как привлечь внимание читателей, зрителей, слушателей, рекламодателей? Как создать современный контент? Эти и другие вопросы, волнующие представителей медиасферы, а главное, ответы на них, звучали в Дагомысе (Большой Сочи).

Там в течение шести дней проходил XXI фестиваль журналистов «Вся Россия – 2017». На него собрались более тысячи человек, приехавших из разных уголков страны и Зарубежья. Так уж сложилось, что журналисты из года в год стремятся попасть на фестиваль. И вполне объяснимо, ведь это – и дискуссионная площадка, и площадка для обмена опытом и получения новых знаний, и возможность продемонстрировать собственные наработки. Не обходится, конечно, без творческих конкурсов. На фестивале главному редактору газеты «Рязанские ведомости» Галине Зайцевой был вручен диплом «За вклад в развитие визуальной модели российской прессы» – по итогам всероссийского профессионального конкурса «10 лучших газет России».

Вопреки ожиданиям живем

Уже много лет ведутся разговоры о том, что печатная пресса умирает и вот-вот канет в Лету. Стоит признать, что выживать газетам сегодня и правда отнюдь не легко. Во время фестиваля, в частности, поднимались вопросы господдержки государственных СМИ и участие в грантах коммерческих СМИ.

Вновь говорили и о взаимоотношениях с «Почтой России», которая зачастую не вовремя доносит прессу читателям. Особенно трудно дела обстоят в сельской глубинке, да и в городе газета может появиться в почтовом ящике с опозданием в пару-тройку дней. А зачем человеку покупать устаревшие новости, если он их уже прочитал в Интернете?

Каждая редакция решает эту проблему по-разному. Так, в некоторых газетах (преимущественно городских и районных) есть собственная служба доставки. Для других изданий, площадь охвата которых более обширная и включает далеко расположенные друг от друга населенные пункты, такой способ распространения неприемлем, потому что будет просто нерентабелен.

Коллеги из Нижнего Тагила рассказали, что самостоятельно решили увеличить продажу своей газеты в розницу и попытались договориться с федеральными торговыми сетями. Идея увенчалась успехом только после того, как в дело вмешалась администрация Свердловской области. А вот в Челябинской области, как и во многих других регионах, редакции газет так и не решили проблему вхождения в федеральные торговые сети. Зато в некоторых городах есть весьма удачный опыт распространения печатных изданий в маленьких магазинчиках, находящихся в спальных районах.

Внимание к человеку и деталям

Впервые за историю фестиваля на этот раз много времени было уделено практической стороне газетного дела: сбору информации, написанию текста, графическому дизайну, обратной связи с читателями.

Журналист, преподаватель и газетный дизайнер Владимир Скоробогатько провел для коллег мастер-класс и раскрыл секрет успешной композиции газетного номера. А секции, которые проводил секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, вызвали действительно большой интерес у газетчиков. Здесь своим практическим опытом делились редакторы и журналисты, работающие в региональных, районных и городских газетах. И оказалось, что везде наиболее востребованные и находящие живой отклик темы, в центре которых – конкретные люди, их проблемы. Конечно, это не ново. Однако профессионалы сошлись во мнении, что сегодня успех и резонанс газетного материала зависит не только от содержания, но и от грамотной графической подачи.

Печатные издания, как могут, борются за читателей и рекламодателей. Многие газеты в качестве постоянной практики на своих страницах проводят различные акции. В «Рязанских ведомостях», к примеру, пару лет назад была акция «Поможем вместе», в рамках которой мы рассказывали о больных детях и предлагали всем желающим помочь им. Таким образом, благодаря публикациям собрали средства на покупку средств реабилитации для нескольких ребят. На протяжении многих лет в нашей газете проводится акция «Ищу маму», где рассказывается о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

В ходе разговора сразу несколько газет презентовали свои проекты, связанные с похудением, для участия в которых откликаются женщины, а их родственники и знакомые с интересом наблюдают за происходящим преображением. Такие акции, как говорится, на гребне волны и помогают привлечь новую аудиторию.

Эксперты обращают внимание, что периодические печатные издания теперь стали не просто источником информации. В них появились элементы интерактивности – таково уж веяние времени. А акции и житейские истории как раз и способствуют этому. Однако не стоит забывать и о достоверности информации, от уровня которой зависит степень доверия читателей.

В онлайн-формате

На протяжении нескольких дней на площадке фестиваля обсуждалось развитие онлайн-журналистики, продвижения в социальных сетях и мессенджерах. У многих газет, как и у «Рязанских ведомостей», есть свои официальные сайты, где размещается электронная версия газет. А для того, чтобы посетители сайта были всегда в курсе событий, на нем постоянно обновляется лента новостей. Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный рассказывал о технологии написания новостей на сайт, создания лонгридов и продвижении в социальных сетях.

По словам секретаря Союза журналистов России Александра Белоновского, сегодня происходят глобальные процессы, меняющие представление о профессии журналиста в целом. «С созданием информационных порталов у нас появилась огромная ответственность, ведь то, что мы производим, становится доступным миллиону человек, – считает он. – Мы постоянно сталкиваемся с тем, как меняются потребности у аудитории. Еще недавно человеку достаточно было прочитать информацию. Потом он захотел прочитать и посмотреть фотографию. Дальше у него появилось желание прочитать новость, посмотреть фотографии и видео. Теперь же, помимо перечисленного, ему хочется распространять информацию в сети и добавлять собственные комментарии». Секретарь Союза журналистов России Юлия Ложечко обратила особое внимание: если раньше о событии первыми узнавали журналисты, то теперь – очевидцы. «И все же самое главное для корреспондента по-прежнему остается умение думать и анализировать информацию», – подчеркнула она.

В прошлом году на фестивале была представлена новая рубрика «РВ-ТВ» с видеоконтентом, который журналисты «Рязанских ведомостей» делают сами, – видеоролики, новостные сюжеты, документальные фильмы. На нынешнем фестивале и другие СМИ продемонстрировали подобный опыт.

Поднимались вопросы развития телевидения и радиовещания, подготовки кадров. Вообще же программа фестиваля была очень насыщенной – более ста пятидесяти мероприятий: деловых встреч, дискуссий, «круглых столов», мастер-классов, презентаций, творческих конкурсов. Многие из них проходили одновременно. Одному человеку невозможно все охватить, каждый выбирал для себя наиболее интересное, для того, чтобы в дальнейшем, вдохновившись, применять полученные знания уже на практике, в ежедневной работе.

***

В рамках фестиваля состоялось заседание Федеративного совета Союза журналистов России. На нем принято решение в связи с предстоящими выборами Президента РФ перенести очередной съезд Союза журналистов с марта следующего года на ноябрь этого года.