Нити Арена
13:07 МСК
Пятница
06 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
95

В центре событий

00:01 / Общество
Дагомыс вновь собрал журналистов для обмена опытом и обсуждения проблем
Автор фото: Ольга Драган | В центре событий
Фото автора.

Как жить дальше? В каком направлении развиваться? Что сегодня выходит на первый план – качественная аналитика или жареные факты, поданные с молниеносной оперативностью? Как привлечь внимание читателей, зрителей, слушателей, рекламодателей? Как создать современный контент? Эти и другие вопросы, волнующие представителей медиасферы, а главное, ответы на них, звучали в Дагомысе (Большой Сочи).

Там в течение шести дней проходил XXI фестиваль журналистов «Вся Россия – 2017». На него собрались более тысячи человек, приехавших из разных уголков страны и Зарубежья. Так уж сложилось, что журналисты из года в год стремятся попасть на фестиваль. И вполне объяснимо, ведь это – и дискуссионная площадка, и площадка для обмена опытом и получения новых знаний, и возможность продемонстрировать собственные наработки. Не обходится, конечно, без творческих конкурсов. На фестивале главному редактору газеты «Рязанские ведомости» Галине Зайцевой был вручен диплом «За вклад в развитие визуальной модели российской прессы» – по итогам всероссийского профессионального конкурса «10 лучших газет России».

Вопреки ожиданиям живем

Уже много лет ведутся разговоры о том, что печатная пресса умирает и вот-вот канет в Лету. Стоит признать, что выживать газетам сегодня и правда отнюдь не легко. Во время фестиваля, в частности, поднимались вопросы господдержки государственных СМИ и участие в грантах коммерческих СМИ.

Вновь говорили и о взаимоотношениях с «Почтой России», которая зачастую не вовремя доносит прессу читателям. Особенно трудно дела обстоят в сельской глубинке, да и в городе газета может появиться в почтовом ящике с опозданием в пару-тройку дней. А зачем человеку покупать устаревшие новости, если он их уже прочитал в Интернете?

Каждая редакция решает эту проблему по-разному. Так, в некоторых газетах (преимущественно городских и районных) есть собственная служба доставки. Для других изданий, площадь охвата которых более обширная и включает далеко расположенные друг от друга населенные пункты, такой способ распространения неприемлем, потому что будет просто нерентабелен.

Коллеги из Нижнего Тагила рассказали, что самостоятельно решили увеличить продажу своей газеты в розницу и попытались договориться с федеральными торговыми сетями. Идея увенчалась успехом только после того, как в дело вмешалась администрация Свердловской области. А вот в Челябинской области, как и во многих других регионах, редакции газет так и не решили проблему вхождения в федеральные торговые сети. Зато в некоторых городах есть весьма удачный опыт распространения печатных изданий в маленьких магазинчиках, находящихся в спальных районах.

Внимание к человеку и деталям

Впервые за историю фестиваля на этот раз много времени было уделено практической стороне газетного дела: сбору информации, написанию текста, графическому дизайну, обратной связи с читателями.

Журналист, преподаватель и газетный дизайнер Владимир Скоробогатько провел для коллег мастер-класс и раскрыл секрет успешной композиции газетного номера. А секции, которые проводил секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, вызвали действительно большой интерес у газетчиков. Здесь своим практическим опытом делились редакторы и журналисты, работающие в региональных, районных и городских газетах. И оказалось, что везде наиболее востребованные и находящие живой отклик темы, в центре которых – конкретные люди, их проблемы. Конечно, это не ново. Однако профессионалы сошлись во мнении, что сегодня успех и резонанс газетного материала зависит не только от содержания, но и от грамотной графической подачи.

Печатные издания, как могут, борются за читателей и рекламодателей. Многие газеты в качестве постоянной практики на своих страницах проводят различные акции. В «Рязанских ведомостях», к примеру, пару лет назад была акция «Поможем вместе», в рамках которой мы рассказывали о больных детях и предлагали всем желающим помочь им. Таким образом, благодаря публикациям собрали средства на покупку средств реабилитации для нескольких ребят. На протяжении многих лет в нашей газете проводится акция «Ищу  маму», где рассказывается о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.

В ходе разговора сразу несколько газет презентовали свои проекты, связанные с похудением, для участия в которых откликаются женщины, а их родственники и знакомые с интересом наблюдают за происходящим преображением. Такие акции, как говорится, на гребне волны и помогают привлечь новую аудиторию.

Эксперты обращают внимание, что периодические печатные издания теперь стали не просто источником информации. В них появились элементы интерактивности – таково уж веяние времени. А акции и житейские истории как раз и способствуют этому. Однако не стоит забывать и о достоверности информации, от уровня которой зависит степень доверия читателей.

В онлайн-формате

На протяжении нескольких дней на площадке фестиваля обсуждалось развитие онлайн-журналистики, продвижения в социальных сетях и мессенджерах. У многих газет, как и у «Рязанских ведомостей», есть свои официальные сайты, где размещается электронная версия газет. А для того, чтобы посетители сайта были всегда в курсе событий, на нем постоянно обновляется лента новостей. Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный рассказывал о технологии написания новостей на сайт, создания лонгридов и продвижении в социальных сетях.

По словам секретаря Союза журналистов России Александра Белоновского, сегодня происходят глобальные процессы, меняющие представление о профессии журналиста в целом. «С созданием информационных порталов у нас появилась огромная ответственность, ведь то, что мы производим, становится доступным миллиону человек, – считает он. – Мы постоянно сталкиваемся с тем, как меняются потребности у аудитории. Еще недавно человеку достаточно было прочитать информацию. Потом он захотел прочитать и посмотреть фотографию. Дальше у него появилось желание прочитать новость, посмотреть фотографии и видео. Теперь же, помимо перечисленного, ему хочется распространять информацию в сети и добавлять собственные комментарии». Секретарь Союза журналистов России Юлия Ложечко обратила особое внимание: если раньше о событии первыми узнавали журналисты, то теперь – очевидцы. «И все же самое главное для корреспондента по-прежнему остается умение думать и анализировать информацию», – подчеркнула она.

В прошлом году на фестивале была представлена новая рубрика «РВ-ТВ» с видеоконтентом, который журналисты «Рязанских ведомостей» делают сами, – видеоролики, новостные сюжеты, документальные фильмы. На нынешнем фестивале и другие СМИ продемонстрировали подобный опыт.

Поднимались вопросы развития телевидения и радиовещания, подготовки кадров. Вообще же программа фестиваля была очень насыщенной – более ста пятидесяти мероприятий: деловых встреч, дискуссий, «круглых столов», мастер-классов, презентаций, творческих конкурсов. Многие из них проходили одновременно. Одному человеку невозможно все охватить, каждый выбирал для себя наиболее интересное, для того, чтобы в дальнейшем, вдохновившись, применять полученные знания уже на практике, в ежедневной работе.

***

В рамках фестиваля состоялось заседание Федеративного совета Союза журналистов России. На нем принято решение в связи с предстоящими выборами Президента РФ перенести очередной съезд Союза журналистов с марта следующего года на ноябрь этого года.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Незабываемые встречи

Делать семьи счастливыми – ее работа

Рязанская область удостоилась золотых медалей конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий»

Дорогою добра
колесит по всей России велопутешественник и миротворец Нодар Беридзе
Татьяна Клемешева
Пусть шумят леса
Ученые обследовали уникальные природные территории
Лада Петрова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Главная. Аграрная. Наша
Рязанцы отмечены «золотом» за высокие результаты в развитии сельских территорий
Праздник
8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Общество
Призвание. Мастерство. Талант
Делегация рязанских педагогов приняла участие в торжествах, прошедших в Государственном Кремлевском Дворце
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Идеи по развитию
Руководители рязанских предприятий поделились своими предложениями с «Единой Россией»
Татьяна Железнова
Общество
Солдатские проводы
В Рязани состоялся первый региональный форум-выставка «Служу России»
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Неделя глазами экспертов
Тема
Преображение жилого фонда продолжается
Программа капитального ремонта многоквартирных домов – 2017 отличается комплексностью и высоким темпом реализации
Светлана Максимова
Читатель - газета
Школьные сборы
Кому положена помощь?
Читатель - газета
На службу с легким сердцем
Читатель - газета
От редакции
Актуально
Константин Хабенский преподаст «Уроки добра»
Народный артист и российские издатели ищут талантливых педагогов, знающих толк в добрых делах
Актуально
Недоспали на два триллиона
Среди главных причин низкой производительности труда россиян – сверхурочная работа и полуночный досуг
Экология
Пусть шумят леса
Ученые обследовали уникальные природные территории
Лада Петрова
Экология
Из Европы – в Азию
Юннаты детского экологического клуба «Хозяин Мещеры» побывали на слете в Хакасии
Лада Петрова
Спорт
Турнир памяти земляков
Михайловский район становится центром детского и юношеского спорта Центральной России
Спорт
На призы Пановых
В спортивном зале СДЮСШОР «Единство» прошел межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2003-2004 годов рождения
Спорт
Золотой хет-трик
На автоспортивном комплексе «Атрон» прошла заключительная гонка сезона российской национальной картинговой серии Rotax Max
Спорт
Трудом славен человек
Сельские дети гордятся тренерами и физруками
Спорт
Шагом марш!
В Соборном парке Рязанского кремля 30 сентября прошел Всероссийский день ходьбы, участниками которого стали порядка 300 школьников и взрослых
Общество
Незабываемые встречи
Участники поэтического митинга в Рязани призвали сохранить имя Сергея Есенина для многих поколений
Татьяна Клемешева
Общество
Делать семьи счастливыми – ее работа
Известный в Рязани врач Татьяна Гамаюнова отметила день рождения
Людмила Иванова
Наши новости
Рязань вспоминает ученого
В музее-усадьбе академика Ивана Петровича Павлова прошли десятые Павловские беседы
Валентина Севостьянова
Наши новости
За экологическим опытом
В Рязани выбраны делегаты на Всероссийский съезд по охране окружающей среды
Лада Петрова
Наши новости
Помочь ближнему
Как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком
Ольга Драган
Наши новости
ГТО доступно каждому!
Рязанская область активно включилась в проведение Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
Светлана Максимова
Языковой портал
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Точка на карте
Сельские парадоксы
Правда ли, что рязанская глубинка – бедная?
Юрий Евстифеев
Туризм
Гремит ручей в Гремячке
Главной заповедью туристов должно стать: «Не навреди»
Встречи с природой
И смех и грех
Иван Назаров
Фотовзгляд
Активное долголетие
Фото Дмитрия Осинина
Вернисаж
Ух ты! Жизнь!
Фотохроника мира, созданная Николаем Середой, завораживает
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы