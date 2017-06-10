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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Дорогою добра

00:03 / Мир увлечений
колесит по всей России велопутешественник и миротворец Нодар Беридзе
Автор фото: Татьяна Клемешева | Дорогою добра
Фото автора.

Успешно развивать собственный бизнес, а после 40 лет бросить все и поехать на велосипеде по разным странам. Невероятно? И все же это правда. Уроженец Грузии Нодар Беридзе уже пять лет выезжает на велопробеги, по пути проводя встречи во многих городах. Нодар призывает всех к миру и взаимопониманию, не боится погодных трудностей и заводит друзей по всей России.

Всю жизнь Нодар Беридзе занимался строительным бизнесом и интересовался новыми технологиями в медицине. А в 2012 году он познакомился с Джумбером Лежавой – велосипедистом, многократным рекорд­сменом Книги Гиннесса, лауреатом Государственной премии Грузии и обладателем звания «Спортсмен мира» ЮНЕСКО. Нодар стал менеджером выдающегося спортсмена и даже успел согласовать с ним маршрут нового велотура, но в июле 2014 года Джумбер Давидович скончался в возрасте 75 лет. И тогда Беридзе продолжил дело своего учителя, хотя до этого ни разу не ездил на велосипеде и обладал не самой лучшей физической формой. Сейчас велопутешественник продолжает марафон «Путь мира», который начался в октябре прошлого года на острове Русский во Владивостоке, пройдет через Москву и завершится в Лиссабоне. Нодар преодолевает не менее 120 километров в день при любой погоде, а во время стоянок в городах встречается с местными жителями, призывая их творить добро. На встрече в Рязанском музее путешественников он поделился с корреспондентом «Рязанских ведомостей», какие открытия ждали его на пути и чем он планирует заниматься в будущем.

О путешествиях

Я не велосипедист – просто передвигаюсь на велосипеде. И не путешественник: фотографирование и прочие приятные дела занимают у меня 5% времени пробега. Мне нужно преодолевать большие расстояния и находить силы на общение с людьми, чтобы напоминать им, что Земля – наш общий дом, а все мы – братья друг другу, равно ответственные за все происходящее в мире. Но, когда мой нынешний марафон кончится, я хотел бы проехать по России еще раз, не спеша, и полюбоваться всеми ее красотами. Прикосновение к разным культурам должно быть для людей нормой жизни.

О привыкании к нагрузкам

Три года назад, когда я впервые сел на велосипед, так крепко держал руль, что пальцы сводило. Но сейчас я ко всему привык и даже ездил по снегу при температуре минус 38. При этом я, конечно, жестко строю свой график, правильно питаюсь, не пью, стараюсь высыпаться и давать себе отдых каждые 3 – 4 дня. Марафон – это вызов самому себе, и я принимаю его. Мне дал благословение католикос-патриарх всея Грузии Илия II и сказал: «Не останавливайся».

О «помощи Вселенной»

Трудности в пути бывают часто – но не менее часто помощь сама находит меня! Еду в холод, но снега выпадает мало, и мне легче, а иногда и проезжающие автомобилисты предлагают помочь. Отказывают в выдаче визы, и я расстраиваюсь, а потом в последний момент все-таки разрешают въезд. Не знаю, где переночевать – и вдруг встречаю человека, который приглашает к себе! Отмечу, что все расходы на марафон я оплачиваю сам, но бывает, что кто-то может поддержать меня материально, если захочет. Когда у тебя есть твердое внутреннее решение делать что-либо, Вселенная поддерживает. Я верующий человек и считаю, что на все воля Божья.

О сотрудничестве с программой «Жди меня»

Я давно помогаю редакции искать людей. Со мной общаются добровольцы из 10 стран, и буквально несколько дней назад с их помощью в Санкт-Петербурге нашли пропавшего врача из Дагестана. За последние 10 лет я содействовал в поисках 800 человек. Жаль, что сейчас этой передачи нет в телеэфире, но надеюсь, что она вернется. Кстати, рекомендую всем зайти на сайт «Жди меня» и вбить имена себя и родных – вдруг кто-то ищет именно вас!

О друзьях и единомышленниках

Я думал, что грузины впереди планеты всей по гостеприимству, но на Дальнем Востоке меня удивили! Благодаря программе «Жди меня» десять лет назад я познакомился с Игорем Осиповым: он искал через передачу моего тезку. И вот он пригласил меня в гости, а там веселье, баня, красная икра! Незабываемо. А во Владимире, где я был на днях, даже приготовили барана в честь моего приезда.

Мне есть за что благодарить жителей многих городов России. Очень помогают члены Олимпийского комитета, Федерации спортивного туризма, Ассамблеи народов России. Кстати, вот еще один знак судьбы: недавно у меня сломался телефон, и из 2800 записанных номеров осталось 500… Видимо, это повод увидеть новых знакомых еще раз!

Об отношениях России и Грузии

Между нашими странами было много сложных моментов. Сейчас неважно, кто прав, кто виноват – все вопросы нужно решать исключительно мирным путем, и в этом мое послание. Как говорил патриарх Илия II, «Грузии нужна сильная Россия, а России – целостная Грузия». Я очень хочу, чтобы наши народы примирились.

О создании оздоровительного велопробега

У меня есть план провести специальный веломаршрут от Дальнего Востока до Лиссабона при поддержке нескольких университетов страны. Надеюсь, что для этого проекта удастся найти грантовые и другие средства. На сайте велопробега, который мы создадим, будет кнопка «Помочь», и люди смогут финансово поддержать этот замысел. Планируется, что участникам будут оплачивать ночлег и питание, они будут проезжать налегке в среднем по 100 километров в день, а в перерывах чему-то учиться и общаться. Хочется, чтобы каждый мог развиваться всесторонне, оставался сильным и здоровым и ценил мир на земле.

На память о Рязани Нодар Беридзе получил от сотрудников Музея путешественников диск с песнями русского народного хора имени Е. Попова, томик стихотворений С. Есенина и десантную тельняшку. Теперь путь велосипедиста лежит далеко на запад, но в мае 2018 года он планирует вернуться в родной Тбилиси, чтобы устроить всеобщий праздник спорта и мира. А затем, будем надеяться, поедет по России и другим странам снова, но уже с единомышленниками – чтобы вместе напоминать нам о том, как просто и важно понимать друг друга.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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