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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Константин Хабенский преподаст «Уроки добра»

00:01 / Актуально
Народный артист и российские издатели ищут талантливых педагогов, знающих толк в добрых делах
Константин Хабенский преподаст «Уроки добра»

Благотворительный фонд Константина Хабенского и корпорация «Российский учебник» до 30 ноября будут принимать заявки на участие во всероссийской акции «Уроки добра». Это конкурс для неравнодушных педагогов, которые могут представить сценарий, методические разработки классного часа или внеурочного занятия на тему добра, благотворительности и их роли в XXI веке.

Научить детей состраданию, по мнению организаторов, – задача не только родителей, но и учителей. Главное – увлечь окружающих своей идеей.

– Если вам что-то дорого и опыт ваших добрых дел может пригодиться другим, надо обязательно это использовать, – рассказал «Известиям» Константин Хабенский. – Надо самому действовать и при этом точно понимать, во имя чего ты это делаешь. У нас есть некая практика, подтверждающая, что и школьники могут творить чудеса. Необходимо только дать им правильный вектор.

Ушедшее в Интернет поколение возвращается в реальность, если заинтересовать его полезными делами, в результатах которых можно убедиться воочию. Начав несколько лет назад в школах «Уроки добра», фонд артиста собрал с помощью учеников внушительную сумму.

– 115 классов из 50 школ 22 населенных пунктов перечислили 1,118 млн. рублей пожертвований, – рассказала директор фонда Алена Мешкова. – Эти деньги были направлены на лечение их сверстников, которые не смогли 1 сентября пойти в школу. О том, как еще можно помогать, как быть неравнодушным к чужой беде, мы и говорим на «Уроках добра».

Работать с детьми Константин Хабенский начал семь лет назад, организовав театральные студии в шести городах страны.

– Через какое-то время у студийцев появился спектакль «Поколение Маугли», – рассказал артист. – Играя в нем, ребята собирали деньги для больных детей. И видели, как через какое-то время на спектакль приходили дети, жизнь которых была спасена с их помощью.

По словам Константина Хабенского, уже более 50 детей получили адресную помощь усилиями юных актеров. Есть в стране и педагоги-энтузиасты, которые тоже учат помогать, – для них и проводится этот конкурс.

– Лучшие сценарии «Уроков добра» от российских учителей войдут в специальный сборник, который их коллеги смогут использовать в своей работе. Методические разработки принимаются до 30 ноября, – пояснил гендиректор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин.

Константин Хабенский уверен: истории, придуманные учителями, будут настолько интересными, что изданная книга станет бестселлером. Из совокупности методик позднее, возможно, создадут целую программу. При этом акция должна остаться исключительно общественной – только тогда, уверены организаторы, «Уроки добра» станут мощным стимулом для желающих творить добро.

Зоя Игумнова
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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