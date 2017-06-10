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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Недоспали на два триллиона

00:01 / Актуально
Среди главных причин низкой производительности труда россиян – сверхурочная работа и полуночный досуг
Недоспали на два триллиона

Россияне в среднем не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю. Из-за этого они трудятся примерно на 80% своих возможностей. А работодатели тратят на оплату времени, использованного впустую или с низкой производительностью, порядка 2,3 трлн рублей в год, подсчитали аналитики НАФИ. Большинство недосыпающих граждан предпочитают полноценному сну телевизор, книги или игры, а 30% – не спят из-за переработок.

По результатам исследования НАФИ, больше половины работающих россиян (51%) не высыпаются в будние дни, причем за последний год эта доля выросла на 4%. Однако стало меньше тех, кто недосыпает сразу пять дней в неделю (на 6% – с 32 до 26%), но выросла доля работников, у которых дефицит сна наблюдается три дня в неделю (с 10 до 18%).

Среди причин недосыпа первое место занимают попытки потратить больше времени на досуг: затянувшиеся за полночь просмотр телевизора, чтение книг или игры назвали более трети (37%) опрошенных. В последний год увеличилось число тех, кто предпочитает эти развлечения сну (в 2016-м их доля составляла 28%).

Вторая по распространенности причина, которую указали участники исследования, – переработки. Из-за них недосыпают 30% респондентов (год назад таких было 36%).

Другие причины – возраст и проблемы со здоровьем (23%), маленькие дети (15%), посторонние шумы (11%), развлечения вне дома (8%), храп супруга (4%). Респонденты могли выбрать сразу несколько вариантов ответа.

Участники исследования, которые жалуются на недосып, оценили свою работоспособность на 80%. В 2016-м средняя оценка была еще более пессимистичной – 71%. Одной из причин «повышения эффективности» «заспанных» сотрудников специалисты НАФИ считают сезонный фактор: в этом году респонденты отвечали на вопросы в апреле, а в прошлом – в феврале. При одинаковом уровне недосыпа люди более работоспособны в теплое время года, решили исследователи.

По данным Росстата, на начало 2017 года численность работающих граждан составляла 71,7 млн. человек. Аналитики НАФИ учитывали средние зарплаты в субъектах и выяснили, что переплаты невыспавшимся сотрудникам составили 190 млрд. рублей в месяц по всей России. Это почти 2,3 трлн. рублей в год. В прошлом году, когда работников опрашивали зимой, они оценили свою эффективность ниже, сумма «впустую» выплаченных им денег была в два с половиной раза больше – 493 млрд. рублей в месяц.

– Переработки и желание поздним вечером наверстать упущенное для отдыха время заметно сказываются на эффективности труда работника на следующий день, – рассказала «Известиям» руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова. – Это ставит под сомнение качество полученного дополнительного «продукта» для работодателя от затянувшегося рабочего дня.

В Минтруда России «Известиям» заявили, что проблема недосыпа работающих граждан находится за рамками компетенции ведомства, и предложили обратиться в Мин­здрав. В этом ведомстве оперативно не ответили на запрос «Известий».

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что качество работы при регулярном недосыпе неизбежно будет страдать, даже если сотрудники и их руководители постараются делать все наилучшим образом.

– Еще в 1990-е годы в России начали пропагандировать переработки и подработки. Считалось, что нужно работать сразу в нескольких местах – чем больше, тем лучше, – пояснила «Известиям» Любовь Храпылина. – Но мы снова и снова убеждаемся, что это невозможно. Даже если халатно, поверхностно относиться к своим обязанностям, при постоянных переработках неизбежно наступает переутомление – от напряжения, постоянных переживаний, что где-то что-то не выполнил или опоздал.

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Разбродин скептически отнесся к результатам исследования. По его словам, серьезные переработки характерны лишь для некоторых отраслей. В первую очередь – для ритейла и финансового сектора. На производстве, как правило, функционирует система охраны труда, отметил эксперт.

– Каждый работодатель знает, какова выработка на том или ином рабочем месте, сколько «с квадратного метра» собирать в условиях кризиса. Предприниматели за этим серьезно следят, – убежден Андрей Разбродин.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков уверен, что рабочий день нужно сокращать.

– Нынешняя продолжительность рабочего дня определялась в другой исторический период, когда основная часть населения работала руками, а не головой, – рассказал он «Известиям». – В странах Западной Европы уже проводились успешные эксперименты по внедрению сокращенной рабочей недели с сохранением той же заработной платы. Но у нас есть препятствия – даже если работодателя обяжут сократить рабочий день, ему будет проще всего пойти по пути пропорционального снижения зарплаты.

Секретарь ФНПР отметил, что проблема переработок и недосыпа особенно актуальна в северных странах: даже при обычной продолжительности рабочего дня многие зимой встают затемно и возвращаются домой, когда солнце уже зашло.

В июне на Петербургском экономическом форуме министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял, что в будущем благодаря технологиям XXI века рабочий день может значительно сократиться и составить 5–6 часов, а позднее, возможно, и два часа.

Роман Крецул
(Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»)

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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