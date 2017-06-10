Преображение жилого фонда продолжается

Программа капитального ремонта многоквартирных домов – 2017 отличается комплексностью и высоким темпом реализации

С 2014 года в Рязанской области реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов. За прошедшее время в порядок приведено более чем 1000 объектов, в которых отремонтировано 2150 конструктивных элементов. Всего же по этой программе планируется капитально отремонтировать более 7000 многоквартирных домов. О том, каковы итоги выполнения намеченного на этот год, мы беседуем с начальником отдела регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Евгением Жуковым.

– Евгений Анатольевич, какие виды работ были запланированы к капитальному ремонту в области программой этого года?

Е.Ж. – Краткосрочным планом 2017 года предусмотрено 843 вида работа в 476 многоквартирных домах. Примечательно, что в этом году программа охватывает практически все муниципалитеты области. По-прежнему большое внимание уделяется кровлям, фасадам, инженерным коммуникациями, в частности – замене и ремонту лифтового оборудования.

– Каковы итоги ее выполнения на сегодняшний день?

Е.Ж. – Программа выполнена на 90 процентов. На начало октября отремонтировано 677 конструктивных элементов в 426 многоквартирных домах.

– В сравнении с предыдущими годами темп реализации программы увеличился. Чем еще отличается этот год в сфере кап­ремонта?

Е.Ж. – Во-первых, хочу отметить, что с каждым годом растут качество работ, квалификация и ответственность подрядчиков, которые понимают социальную значимость программы, направленной на повышение комфортности проживания и обеспечение безопасности граждан. Как следствие, меняется и внешний облик зданий, наши жилые дома становятся настоящим украшением городов и поселков. Если говорить более конкретно, то в этом году увеличилось количество видов работ, проводимых по капитальному ремонту, он стал комплексным. Например, количество домов, в которых проводится более трех видов работ, увеличилось в сравнении с 2015 годом на 20 процентов. Кроме того, значительно выросли требования к качеству применяемых материалов. При разработке технических заданий на выполнение различных работ Фонд капитального ремонта использует новые технологии и новые материалы.

– Какова роль собственников домов в проведении капремонта, могут ли они влиять на сроки, выбор материалов, определять первоочередность тех или иных работ?

Е.Ж. – Небезразличные к своему жилью рязанцы держат руку на пульсе программы, начиная с первых дней ее формирования. Во многих домах капитальный ремонт проводится в тесном контакте с представителями жильцов, которые на практике выполняют функции общественного контроля. Жильцы согласовывают смету расходов капитального ремонта, строительные материалы, вместе с ними мы обсуждаем сроки ремонта в связи с неудовлетворительным состоянием отдельных конструктивных элементов домов.

– Капитальный ремонт требует средств, и немалых. Достаточен ли действующий в регионе размер взноса?

Е.Ж. – Минимальный размер взноса на территории области был установлен в размере 6 рублей за квадратный метр 22 января 2014 года и до настоящего времени не менялся. У нас взнос один из самых низких в России. Для сравнения: туляки платят 8 рублей за квадратный метр, жители Пермского края – 8,28 рубля, Белгородской области – 7,88 рубля, свердловчане – 9 рублей. Нужно понимать, что объем и качество проводимых ремонтов непосредственно связаны с количеством собираемых средств, увеличение числа домов, подлежащих ремонту, возможно за счет увеличения собираемости средств.

– Насколько ответственны рязанцы, соблюдают ли платежную дисциплину?

Е.Ж. – Жители области отличаются довольно высокой платежной дисциплиной. Согласно отчету Ассоциации региональных операторов капитального ремонта за 1-е полугодие 2017 года, Рязанская область занимает 13-е место по России по собираемости взносов на капремонт из 85 субъектов РФ (83,03%). А средний показатель собираемости денег в «общий котел» (на счет регионального оператора) на сентябрь этого года составил 83,2 процента. Самые ответственные собственники – в Сасове и Ермишинском районе, там оплачивает почти 100% населения. Есть, конечно, и аутсайдеры. Они должны помнить, что судебные разбирательства оборачиваются для должника дополнительными тратами – помимо долга и пеней, он должен оплатить госпошлину.

– Назовите адреса, где капитальный ремонт уже выполнен и дома могут стать примером того, как преображается наше жилье в результате работы программы?

Е.Ж. – Таких домов много. Если говорить об областном центре, то можно посетить дом 28 по улице Полетаева, где капитально отремонтированы кровля, фасад, подвал, системы горячего и холодного водоснабжения. Дом практически стал новым. Посмотрите на дом 11 по Первомайскому проспекту. В нем тоже капитально отремонтированы основные конструктивные элементы и инженерные коммуникации. Практически в каждом микрорайоне Рязани есть дома, которые существенно преобразились за время действия программы капитального ремонта. И с каждым годом таких домов будет все больше!