Школьные сборы

Кому положена помощь?

«Подскажите, предусмотрена ли какая-нибудь государственная помощь для того, чтобы собрать ребенка в школу, особенно, если в семье несколько детей школьного возраста?»

Маргарита В., Кадомский район

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения Рязанской области, в нашем регионе материальная помощь для приобретения школьных принадлежностей выплачивается многодетным семьям из расчета 2000 рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации.

Право на ежегодную выплату имеют многодетные семьи, проживающие на территории Рязанской области и имеющие среднедушевой доход, который не превышает величины прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемой в регионе. В течение учебного года семья может получить выплату один раз.

Чтобы получить денежные средства к началу учебного года, когда особенно активно приобретаются канцелярские принадлежности и учебные пособия, необходимо подать документы для назначения не позднее августа. Производится выплата, в соответствии с законодательством, во втором полугодии. Многодетные семьи, ранее получавшие выплату, должны представить в отдел социальной защиты населения области по месту жительства справки об обучении детей в общеобразовательных организациях.

Для назначения выплаты впервые следует предоставить следующие документы:

• удостоверение многодетной семьи;

• сведения о заработке и иных доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения;

• справки об обучении детей в общеобразовательных организациях.

Родители либо заменяющие их лица, не успевшие подать документы для назначения ежегодной выплаты в начале второго полугодия, могут обратиться позднее в течение года, однако, в данном случае выплата будет произведена, соответственно, после 1 сентября.

Вопросы о порядке назначения и осуществлении выплаты можно задать по Единому социальному телефону 513-600, или обратиться в отдел социальной защиты населения Рязанской области по месту жительства.