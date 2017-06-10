На службу с легким сердцем

«Этой осенью моему сыну предстоит призваться на срочную службу в армию. В настоящее время мы ждем пополнения в нашей семье – вот-вот на свет должен появиться наш первый внук. Слышали, что на срок службы жена сына может рассчитывать на пособие. Так ли это?»

Валентина П., п. Ермишь

Действующим законодательством Российской Федерации семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

• единовременное пособие беременной жене со сроком беременности не менее 180 дней в размере 25 892,45 руб.;

• ежемесячное пособие на ребенка в размере 11 096,76 руб., (пособие назначается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала прохождения отцом ребенка военной службы по призыву; выплата пособия прекращается по достижении ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом ребенка военной службы по призыву).

Пособия назначаются, если обращение за ними последовало не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим срока военной службы по призыву и выплачиваются независимо от наличия права на иные виды государственных пособий гражданам, имеющим детей.

Согласно законодательству Рязанской области семьям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также в период обучения отца (матери) ребенка в военной профессиональной образовательной организации до заключения контракта о прохождении военной службы производится выплата ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере. Размер ежемесячного пособия зависит от среднедушевого дохода семьи и количества детей в семье и может составлять от 340 руб. до 1200 руб. – для семей со среднедушевым доходом до 2000 рублей включительно и от 205,99 руб. до 1 065,99 руб. – для семей со среднедушевым доходом свыше 2000 рублей.

Право на указанное пособие имеет семья, у которой среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного на территории Рязанской области.

По вопросу назначения пособий следует обращаться в районный отдел управления социальной защиты населения по месту жительства. Заявление также можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Дополнительную информацию можно получить по Единому социальному телефону: (4912) 513-600.