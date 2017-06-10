От редакции

С наступлением холодов тема отопления жилых домов и социальных объектов приобретает особую остроту. Об этом свидетельствуют многочисленные письма, поступившие на этой неделе на редакционную почту. В большинстве из них рязанцы просят разъяснить, какой должна быть температура в помещениях школьных и дошкольных образовательных учреждений, так как уберечь детей от сезонных заболеваний – задача, актуальная для многих.

Ответить на этот вопрос мы попросили специалистов регионального Роспортребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, требования санитарных норм и правил к температурному режиму в помещениях объектов социальной инфраструктуры следующие:

+ 21-23оС в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;

+ 19-20оС в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;

+ 18-24оС в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;

+ 20-26оС в палатах лечебно-профилактических учреждений;

не ниже + 20оС в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

+ 20-22оС в жилых комнатах организаций социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.