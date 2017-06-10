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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Солдатские проводы

00:01 / Общество
В Рязани состоялся первый региональный форум-выставка «Служу России»
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Солдатские проводы
Фото автора.

В Доме общественных организаций собралось более 200 призывников, в основном – учащихся колледжей. Кому-то в армию уже осенью, а кто-то пойдет служить следующей весной. Ребята пришли узнать, как нужно готовиться к армии, в чем особенности службы по призыву и контракту, есть ли льготы при трудоустройстве после демобилизации.

С инициативой проведения форума выступила общественная организация «Союз призывников России». В числе организаторов – правительство Рязанской области, администрация Рязани, военный комиссариат, пункт отбора на службу по контракту, центр занятости населения, региональное отделение ДОССАФ, центр военно-патриотического воспитания, региональный штаб движения «Юнармия», командование воинских частей, дислоцированных в Рязани.

– Мы собрались для того, чтобы объединить усилия всех этих организаций в подготовке ребят к армейской службе, – говорит руководитель регионального отделения «Союза призывников России» Анзор Балкаров. – Также мы хотим выстроить прямой диалог с допризывной молодежью, призывниками и воинами запаса, которые могут подписать контракт на продолжение службы в армии. Ребята, отслужившие по призыву, расскажут тем, кому еще предстоит отдать свой долг Родине, что собой представляет армия сегодня.

Разведрота Рязанского гвардейского 137-го парашютно-десантного ордена Красной Звезды полка на церемонии открытия форума прямо на сцене зала продемонстрировала приемы рукопашного боя. Призывники увидели возможности современных Воздушно-десантных войск России в схватке с противником, когда отсутствует возможность применения стрелкового оружия. Призывники смотрели на сцену рукопашного боя завороженные, а некоторые шепотом говорили друг другу: «Вот бы так научиться!»

Первый региональный форум-выставка «Служу России» стал продолжением аналогичного федерального форума, который прошел 30 марта 2017 года в Общественной палате Российской Федерации и дважды в Челябинске. В Рязани встреча поколений защитников Родины была посвящена началу призывной кампании и является связующим звеном между осенним и весенним призывами. Юношам рассказали, что главное в подготовке – физическое совершенство, интеллектуальное развитие и патриотические качества. Без этого современная армия немыслима. С помощью интерактивных лекций призывники смогли убедиться, что служба в армии почетна и перспективна, а еще жизненно необходима.

– У нашей страны много недоброжелателей, – говорит начальник регионального штаба движения «Юнармия» генерал-майор в отставке Михаил Невдах. – Соединенные Штаты Америки привыкли диктовать всему миру, как, по их понятиям, надо жить, и что у России есть и территория, и природные богатства на ней, которыми она должна поделиться. Чтобы защитить нашу Родину, у нас должна быть сильная армия. На сильных не нападают, их боятся и уважают. Внести свой вклад в то, чтобы наша страна жила в мире, предстоит в скором времени и призывникам, а к этому нужно готовиться.

Также в рамках армейского форума прошла выставка военного обмундирования. Состоялась презентация полной боевой экипировки «Комплект солдата будущего». Желающие поступить на службу по контракту в ВС РФ смогли на месте проконсультироваться со специалистами.

Региональный форум решено проводить дважды в год в начале призывной кампании, и в следующий раз на него планируется пригласить уже 1500 призывников.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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