Вести районов

ПИТЕЛИНО. В Пителинской средней школе при участии сотрудников службы занятости состоялось проф­ориентационное собрание с учащимися 7-х классов и их родителями. Представители Сасовского индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова: руководитель центра трудоустройства и профориентации, заведующая лабораторией «Испытание строительных материалов и изделий» Лариса Пищуркова и преподаватель высшей категории Тамара Варфоломеева рассказали о специальностях, которые можно получить в этом учебном заведении. Был показан видеофильм об истории техникума, о факультетах и условиях поступления, о досуговой и трудовой деятельности студентов.

КАСИМОВ. Состоялось торжественное открытие городского центра по работе с одаренными детьми. Выступая перед участниками церемонии глава Касимова Галина Абрамова выразила надежду, что работа центра будет продуктивной по всем направлениям: интеллектуальному, художественному, социально-педагогическому, военно-патриотическому.

КОРАБЛИНО. Дворец культуры в райцентре открыт после ремонта. В летний период не только был отреставрирован фасад здания, но и установлена новая световая аппаратура. Участники торжественной церемонии открытия увидели видеопрезентацию Дворца культуры на новом мультимедийном оборудовании, на экране были показаны все коллективы ДК. Кораблинцев поздравила директор областного научно-методического центра, заслуженный работник культуры РФ, член Общественной палаты Рязанской области, координатор регионального проекта «Театры малых городов» Елена Шаповская.

СКОПИН. В селе Вердерево установили купола и водрузили крест над храмом Рождества Пресвятой Богородицы. Чин освящения и постановления креста на верх крова храма совершил преосвященный Феодорит, епископ Скопинский и Шацкий. Ему сослужило духовенство Скопинской епархии.