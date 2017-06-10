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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

10-05-22 Сергей Рудь,
руководитель центра военно-патриотического воспитания Рязанской области:

– На неделе в моей жизни было несколько событий, касающихся работы с призывниками. В Рязанском высшем воздушно-десантном училище мы уже в 12-й раз провели финал областной спартакиады «В армии служить почетно». Важно то, что среди соревнующихся – учащиеся техникумов и колледжей, которые через год – другой отправятся на службу в армию. Они теперь могут выбирать – год по призыву, два или три года по контракту. И в том, и в другом случае ребята должны быть физически крепкие, а спартакиада дает для этого хорошие возможности.

На текущей неделе губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал в Балашихе, в дивизии имени Дзержинского, где служат наши рязанские парни. На мой взгляд, встреча Николая Викторовича с военнослужащими и их родителями имеет огромное значение. Ребята увидели, что власти региона о них заботятся.

Продолжаются занятия в нашей школе «Солдаты будущего» по правовым основам военной службы, топографии, военно-медицинской и огневой подготовке, пропаганде здорового образа жизни. За 4 года работы школы «Солдаты будущего» допризывную подготовку прошли около четырех с половиной тысяч рязанских студентов и школьников. Результат этой работы – положительные отзывы командиров частей, в которых служат наши парни.

04-17-17 Ольга Воронова,
член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина, доктор филологических наук, профессор:

– Прошедшая неделя совпала с яркими и насыщенными Есенинскими днями, широко отмечавшимися в Рязанской области. В Константинове состоялся традиционный Всероссийский есенинский праздник поэзии, в котором впервые принял участие губернатор региона Н.В. Любимов, что уже само по себе стало добрым знаком его особого внимания к сохранению и развитию заповедной территории.

Символично и то, что 3 октября – в день рождения Есенина – прошло очередное, уже пятое по счету, заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат», и вновь с губернаторским участием. Здесь также шла речь о необходимости более эффективного использования богатейшего историко-культурного потенциала региона в интересах развития туризма как ключевой «точки роста».

Еще одним символическим фактом Есенинских дней стал V Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир», организованный Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького. Это был не просто праздник книги, а настоящий триумф книжной культуры, возвращения ее традиций в нашу повседневную жизнь. 27 субъектов РФ представили свою книжную продукцию. Работали десятки площадок, через которые прошли тысячи (!) читателей всех поколений. Национальные общины смогли увидеть и приобрести книги на своих языках. На наших глазах библиотека превратилась в эти дни в интернациональный студенческий городок: студенты из разных стран, обучающиеся в рязанских вузах, читали, пели, танцевали, радовались общению друг с другом.

Участвуя в подобных масштабных мероприятиях, вновь и вновь прихожу к выводу: наша Рязань вполне достойна быть названной одной из культурных столиц Центральной России.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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