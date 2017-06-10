8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики сельского хозяйства Рязанской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году аграрии региона, несмотря на сложные погодные условия, показали высокие результаты. В Рязанской области в ходе уборочной кампании будет собрано свыше 2 миллионов 100 тысяч тонн зерновых культур. Это рекордный показатель в современной истории регионального АПК. Его аграрии Рязанского края добились благодаря высокому профессионализму, ответственному отношению к делу, грамотному использованию современных технологий. Наши сельчане достигли высоких показателей по картофелю, масличным культурам, обеспечили животноводство надежной кормовой базой. В молочном и мясном животноводстве по итогам года также ожидается рост, в первую очередь за счет увеличения продуктивности.

Работники сельскохозяйственной отрасли эффективно решают задачи по развитию АПК области, в том числе по импортозамещению. В регионе развивается производство продуктов питания, высокое качество которых зачастую превосходит зарубежные аналоги. Сегодня Рязанская область полностью обеспечивает себя продовольствием, а наша экологически чистая сельхозпродукция заслуженно пользуется неизменно большим спросом в других регионах страны.

Агропромышленный комплекс региона сегодня обеспечен серьезной государственной поддержкой. Только в 2017 году выделено около 2,7 млрд. рублей. И работа по развитию отрасли, привлечению в нее инвестиций будет активно продолжаться, для этого есть все условия. Правительство Рязанской области уделяет самое серьезное внимание АПК, создавая благоприятные условия для его эффективной работы, увеличения объемов сельскохозяйственного производства, модернизации отрасли, обеспечения молодыми квалифицированными кадрами, а значит, и повышения уровня жизни на селе.

Желаю всем труженикам АПК региона, ветеранам отрасли, ученым-аграриям, работникам пищевой и перерабатывающей индустрии крепкого здоровья, энергии, оптимизма и дальнейших успехов в благородном труде на благо родного рязанского края!

Губернатор Рязанской области

Н.В. Любимов

Уважаемые работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Cельское хозяйство занимает особое место в региональной экономике. Несмотря на сложности погодных условий, рязанские аграрии не только уверенно справляются со своими задачами, но и создают прочную базу для дальнейшего развития отрасли.

В этом году собран рекордный за последние 20 лет урожай зерновых – свыше 2 млн. тонн. Область входит в число лидеров по многим показателям: занимает 4-е место в ЦФО по объему производства молока, 7-е место – по производству говядины. Рязанская качественная, экологически чистая сельхозпродукция заслуженно пользуется неизменно большим спросом как на региональном рынке, так и в других субъектах РФ.

За всеми этими успехами – ваш упорный труд, профессионализм, высокая самоотдача, ответственность и любовь к родной земле!

Внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села, повышение инвестиционной привлекательности региона всегда остаются приоритетными в работе депутатов областной Думы. Мы стремимся на законодательном уровне создавать условия для возвращения в оборот земель сельхозназначения.

Сегодня сельское хозяйство уверенно идет по пути модернизации, полного технического и технологического переоснащения предприятий, создаются новые производства, реализуются программы субсидирования сельхозпроизводителей. Наш регион вносит весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, решение задач импортозамещения.

От души желаю вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, благополучия, мира и благоденствия в семьях, всего самого доброго и светлого!

А.В. Фомин,

председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия»