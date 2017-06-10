Нити Арена
13:10 МСК
Пятница
06 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
84

Идеи по развитию

00:01 / Общество
Руководители рязанских предприятий поделились своими предложениями с «Единой Россией»

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева прошел «круг­лый стол» с руководителями предприятий области. Провела заседание председатель комитета по экономическим вопросам областной Думы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.

Она вручила приглашенным благодарственные письма от регионального отделения «Единой России» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области. Среди отмеченных – и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Марина Бондарева, директор Рязанского государственного цирка Сергей Козаков, директор МУП «Управление рязанского троллейбуса» Алексей Демидов, директор хлебозавода №3 г. Рязани Андрей Стрижевский и другие.

Затем Татьяна Гусева пригласила собравшихся обсудить волнующие их проблемы, отметив, что задача «Единой России» – донести все их чаяния до власти. Участники «круглого стола» подняли темы капитального ремонта многоквартирных домов, взаимоотношений управляющих компаний с жильцами и подрядчиками, состояния городской среды. Так, депутат Рязанской городской Думы, руководитель управляющей компании Игорь Яшин обратил внимание, что сейчас взимаемая в регионе плата за капремонт экономически необоснованная, она не позволяет выполнить весь необходимый объем работ по капремонту. Также он предложил продумать меры по повышению ответственности жильцов за общее имущество, чтобы не было случаев, когда «на следующий день после ремонта стены в подъезде разрисовывают».

В продолжение темы Марина Бондарева высказалась за повышение ответственности управляющих компаний за подготовку домов к капремонту. «Время на капремонт дается очень ограниченное, а когда фонд заходит в дом, порой видит там затопленные подвалы, провода провайдеров висят. Все эти вопросы должна заранее решать управляющая компания», – высказала мнение и.о. руководителя областного Фонда капремонта многоквартирных домов.

Сергей Козаков выступил с предложением объявить Рязань в 2018 году культурной столицей Центрального федерального округа. Это, по его словам, позволило бы дать импульс развитию туризма, привлечь в регион федеральные деньги, на которые можно было бы провести ряд фестивалей, установить в Рязани скульптуры малых форм.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Призвание. Мастерство. Талант

Неделя глазами экспертов

Солдатские проводы

Призвание. Мастерство. Талант
Делегация рязанских педагогов приняла участие в торжествах, прошедших в Государственном Кремлевском Дворце
По материалам официального сайта Правительства области
Солдатские проводы
В Рязани состоялся первый региональный форум-выставка «Служу России»
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Общество
Солдатские проводы
В Рязани состоялся первый региональный форум-выставка «Служу России»
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Неделя глазами экспертов
Тема
Преображение жилого фонда продолжается
Программа капитального ремонта многоквартирных домов – 2017 отличается комплексностью и высоким темпом реализации
Светлана Максимова
Читатель - газета
Школьные сборы
Кому положена помощь?
Читатель - газета
На службу с легким сердцем
Читатель - газета
От редакции
Актуально
Константин Хабенский преподаст «Уроки добра»
Народный артист и российские издатели ищут талантливых педагогов, знающих толк в добрых делах
Актуально
Недоспали на два триллиона
Среди главных причин низкой производительности труда россиян – сверхурочная работа и полуночный досуг
Мир увлечений
Дорогою добра
колесит по всей России велопутешественник и миротворец Нодар Беридзе
Татьяна Клемешева
Общество
В центре событий
Дагомыс вновь собрал журналистов для обмена опытом и обсуждения проблем
Ольга Драган
Экология
Пусть шумят леса
Ученые обследовали уникальные природные территории
Лада Петрова
Экология
Из Европы – в Азию
Юннаты детского экологического клуба «Хозяин Мещеры» побывали на слете в Хакасии
Лада Петрова
Экология
Чья работа лучше
В Рязанской областной детской библиотеке подвели итоги творческого конкурса
Лада Петрова
Спорт
Турнир памяти земляков
Михайловский район становится центром детского и юношеского спорта Центральной России
Спорт
На призы Пановых
В спортивном зале СДЮСШОР «Единство» прошел межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2003-2004 годов рождения
Спорт
Золотой хет-трик
На автоспортивном комплексе «Атрон» прошла заключительная гонка сезона российской национальной картинговой серии Rotax Max
Спорт
Трудом славен человек
Сельские дети гордятся тренерами и физруками
Спорт
Шагом марш!
В Соборном парке Рязанского кремля 30 сентября прошел Всероссийский день ходьбы, участниками которого стали порядка 300 школьников и взрослых
Общество
Незабываемые встречи
Участники поэтического митинга в Рязани призвали сохранить имя Сергея Есенина для многих поколений
Татьяна Клемешева
Общество
Делать семьи счастливыми – ее работа
Известный в Рязани врач Татьяна Гамаюнова отметила день рождения
Людмила Иванова
Наши новости
Рязань вспоминает ученого
В музее-усадьбе академика Ивана Петровича Павлова прошли десятые Павловские беседы
Валентина Севостьянова
Наши новости
За экологическим опытом
В Рязани выбраны делегаты на Всероссийский съезд по охране окружающей среды
Лада Петрова
Наши новости
Помочь ближнему
Как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком
Ольга Драган
Наши новости
ГТО доступно каждому!
Рязанская область активно включилась в проведение Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
Светлана Максимова
Языковой портал
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Точка на карте
Сельские парадоксы
Правда ли, что рязанская глубинка – бедная?
Юрий Евстифеев
Туризм
Гремит ручей в Гремячке
Главной заповедью туристов должно стать: «Не навреди»
Встречи с природой
И смех и грех
Иван Назаров
Фотовзгляд
Активное долголетие
Фото Дмитрия Осинина
Вернисаж
Ух ты! Жизнь!
Фотохроника мира, созданная Николаем Середой, завораживает
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы