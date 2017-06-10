Главная. Аграрная. Наша

Рязанцы отмечены «золотом» за высокие результаты в развитии сельских территорий

В столице продолжает свою работу 19-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017». Этот большой сельскохозяйственный форум объединяет в себе выставку достижений отечественных аграриев, деловую площадку для обсуждения перспектив развития отрасли и выстраивания деловых коммуникаций в агробизнесе, а также яркий праздник для москвичей и гостей столицы.

Вчера на «Золотой осени» представители АПК со всей страны обсуждали, как создать условия, чтобы качество жизни в сельской местности стало выше. Были представлены лучшие практики устойчивого развития сельских территорий регионов. Лучшие проекты вошли в число победителей конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий». По итогам конкурса три золотые медали отправились в Рязанскую область. В номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса» победителем стал СПК «Нива» Александро-Невского района, в номинации «Эффективное управление развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов» – Касимовский район, в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» – Благовское сельское поселение Александро-Невского района.