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«Рязань-ВДВ» выиграла важный матч у «Чертаново»

09:00 / Спорт
ЖФК «Рязань-ВДВ» в домашнем матче чемпионата России по футболу среди женских команд Высшего дивизиона на своём поле одержал победу над столичным «Чертаново» со счётом 3:1
«Рязань-ВДВ» выиграла важный матч у «Чертаново»

Это был перенесённый матч 10-го тура, от результата которого напрямую зависит распределение наград чемпионата-2017.

Игра прошла на стадионе «Спартак» под моросящим дождём. Хозяйки поля провели её в таком составе: Самсон (капитан команды), Еремеева, Алексанян, Беломытцева, Медведь, Синютина, Басанская, Осипова, Бойченко (Кутушева, 85), Федорова, Данилова.

На протяжении всей игры «десантницы» больше владели мячом и имели преимущество. На 15-й минуте игры гости уложили на газон Марину Федорову, пытавшуюся прорваться к воротам «Чертаново» по центру. Елена Данилова чётко реализовала пенальти.

Через 8 минут гостьи восстановили равновесие: игрок сборной России Маргарита Черномырдина в штрафной площади в сутолоке оказалась расторопнее «десантниц», отправив мяч в дальний от вратаря нижний угол ворот – 1:1.

После перерыва хозяйки поля прибавили, заставив соперниц частенько ошибаться. На 47-й минуте такая ошибка привела к голу: Наталья Осипова вывела «Рязань-ВДВ» вперёд – 2:1. На 81-й минуте точку в матче поставила Елена Данилова, поразив ворота соперниц ударом с острого угла. В итоге «Рязань-ВДВ» выиграла у «Чертаново» со счётом 3:1.

Рязанская команда, набрав 25 очков в 12 играх, переместилась на третью строчку в таблице, догнав по набранным баллам идущий вторым ЦСКА (11 матчей, 25 очков).

Фото Александра Кащеева

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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