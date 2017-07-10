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Губернатор Николай Любимов поздравил тружеников сельского хозяйства Рязанской области с профессиональным праздником

09:05 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые труженики сельского хозяйства Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году аграрии региона, несмотря на сложные погодные условия, показали высокие результаты. В Рязанской области в ходе уборочной кампании будет собрано свыше 2 миллионов 100 тысяч тонн зерновых культур. Это рекордный показатель в современной истории регионального АПК. Его аграрии Рязанского края добились благодаря высокому профессионализму, ответственному отношению к делу, грамотному использованию современных технологий. Наши сельчане достигли высоких показателей по картофелю, масличным культурам, обеспечили животноводство надежной кормовой базой. В молочном и мясном животноводстве по итогам года также ожидается рост, в первую очередь за счет увеличения продуктивности.

Работники сельскохозяйственной отрасли эффективно решают задачи по развитию АПК области, в том числе по импортозамещению. В регионе развивается производство продуктов питания, высокое качество которых зачастую превосходит зарубежные аналоги. Сегодня Рязанская область полностью обеспечивает себя продовольствием, а наша экологически чистая сельхозпродукция заслуженно пользуется неизменно большим спросом в других регионах страны.

Агропромышленный комплекс региона сегодня обеспечен серьезной государственной поддержкой. Только в 2017 году выделено около 2,7 млрд. рублей. И работа по развитию отрасли, привлечению в нее инвестиций будет активно продолжаться, для этого есть все условия. Правительство Рязанской области уделяет самое серьезное внимание АПК, создавая благоприятные условия для его эффективной работы, увеличения объемов сельскохозяйственного производства, модернизации отрасли, обеспечения молодыми квалифицированными кадрами, а значит, и повышения уровня жизни на селе.

Желаю всем труженикам АПК региона, ветеранам отрасли, ученым-аграриям, работникам пищевой и перерабатывающей индустрии крепкого здоровья, энергии, оптимизма и дальнейших успехов в благородном труде на благо родного рязанского края!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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