Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников агропромышленного комплекса Рязанской области с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники агропромышленного комплекса, ветераны отрасли! От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Cельское хозяйство занимает особое место в региональной экономике. Несмотря на сложности погодных условий, рязанские аграрии не только уверенно справляются со своими задачами, но и создают прочную базу для дальнейшего развития отрасли.

В этом году собран рекордный за последние 20 лет урожай зерновых – свыше 2 млн. тонн. Область входит в число лидеров по многим показателям: занимает 4-е место в ЦФО по объему производства молока, 7-е место – по производству говядины. Рязанская качественная, экологически чистая сельхозпродукция заслуженно пользуется неизменно большим спросом как на региональном рынке, так и в других субъектах РФ.

За всеми этими успехами – ваш упорный труд, профессионализм, высокая самоотдача, ответственность и любовь к родной земле!

Внимание к проблемам агропромышленного комплекса, поддержка социальной сферы села, повышение инвестиционной привлекательности региона всегда остаются приоритетными в работе депутатов областной Думы. Мы стремимся на законодательном уровне создавать условия для возвращения в оборот земель сельхозназначения.

Сегодня сельское хозяйство уверенно идет по пути модернизации, полного технического и технологического переоснащения предприятий, создаются новые производства, реализуются программы субсидирования сельхозпроизводителей. Наш регион вносит весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, решение задач импортозамещения.

От души желаю вам новых трудовых успехов, крепкого здоровья, благополучия, мира и благоденствия в семьях, всего самого доброго и светлого!»