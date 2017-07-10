Сергей Кулик возглавил управление транспорта администрации города Рязани

5 октября на должность начальника управления транспорта администрации Рязани назначен Сергей Николаевич Кулик, ранее руководивший муниципальным унитарным предприятием «Управление рязанского троллейбуса». Об этом сообщается на сайте адинистрации областного центра.

Сергей Николаевич Кулик родился 3 марта 1981 года в поселке Добрятино, Гусь-Хрустального района Владимирской области.

В 2008 году закончил РГСХА имени П.А. Костычева, где в 2016 году получил степень магистра по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

Трудовую деятельность начал с 1999 года в различных учреждениях и организациях Рязани и Рязанской области, в том числе на руководящих должностях в МУП «Рязанская автоколонна №1310» и «Управление рязанского троллейбуса».

В 2011 году награжден Благодарностью министра транспорта Российской Федерации, в 2013 – Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие», в 2014 – Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации.

Женат, воспитывает сына.