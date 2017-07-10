06:00 МСК
Суббота
07 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
138

Сергей Кулик возглавил управление транспорта администрации города Рязани

09:23 / Власть
Сергей Кулик возглавил управление транспорта администрации города Рязани

5 октября на должность начальника управления транспорта администрации Рязани назначен Сергей Николаевич Кулик, ранее руководивший муниципальным унитарным предприятием «Управление рязанского троллейбуса». Об этом сообщается на сайте адинистрации областного центра.

Сергей Николаевич Кулик родился 3 марта 1981 года в поселке Добрятино, Гусь-Хрустального района Владимирской области.

В 2008 году закончил РГСХА имени П.А. Костычева, где в 2016 году получил степень магистра по направлению «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».

Трудовую деятельность начал с 1999 года в различных учреждениях и организациях Рязани и Рязанской области, в том числе на руководящих должностях в МУП «Рязанская автоколонна №1310» и «Управление рязанского троллейбуса».

В 2011 году награжден Благодарностью министра транспорта Российской Федерации, в 2013 – Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие», в 2014 – Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации.

Женат, воспитывает сына.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил работников агропромышленного комплекса Рязанской области с профессиональным праздником

Губернатор Николай Любимов поздравил тружеников сельского хозяйства Рязанской области с профессиональным праздником

Жители Рязани рассказали Сергею Карабасову о своих проблемах

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:01
В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»
17:57
Рязанский облизбирком поделится опытом
17:57
В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме
17:56
В Рязанской области осудили педофила
17:23
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы