Сегодня в «холодные» дома по улицам Свободы, Вознесенской и Братиславской в Рязани дадут отопление

Такая информация размещена на сайте администрации областного центра.

В течение дня 5 октября завершены необходимые работы по подключению отопления в многоквартирных жилых домах Рязани, в которых были выявлены технические и иные проблемы, препятствовавшие пуску тепла в срок.

5 октября произошел пуск тепла в дома №№44, 44 корп. 1 и 46, которые отапливаются от ведомственной котельной ООО «Речной порт».

К 22.00 5 октября к теплоносителю должны были подключить д. 19 по ул. Скоморошинской, д. 5 по ул. Грибоедова, д. 2/68 по ул. Ленина, д. 1 по ул. Театральной, д. 27 по ул. Урицкого, д. 29 по ул. Товарный двор.

В домах №95 по улице Свободы и №51 по улице Вознесенской завершены работы по опрессовке, пуск отопления запланирован на 6 октября.

6 октября предполагается пустить тепло в квартиры д. 6 корп. 1 по ул. Братиславской, где до сегодняшнего дня по инициативе жильцов проводилась замена внутриквартирных стояков.

Таким образом, объектом пристального внимания администрации Рязани остается ситуация с пуском отопления в 12 квартир дома №17 корп. 1 по улице Строителей, которое будет возобновлено после погашения задолженности обанкротившейся управляющей организации.