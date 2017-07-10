На Васильевском проезде в Рязани появилась пешеходная дорожка

Администрация областного центра отчиталась о работах, выполненных во исполнение поручения губернатора области Николая Любимова, касающегося благоустройства пешеходной дорожки на участке Васильевского проезда. Как сообщает сайт городской администрации, вчера специалисты завершили работу по благоустройству пешеходной дорожки к школе №75. Кроме того, завершен ремонт въездной арки к дому №2 по улице Бутырки-3, отремонтирован тротуар между домом №18 по ул. Мервинская и ул. Вишневой. До конца недели будут благоустроены тротуарные дорожки еще к трем школам города – №№5, 63 и 70, а также отремонтирована подъездная дорога к школе №35.