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На Васильевском проезде в Рязани появилась пешеходная дорожка

09:42 / Актуально

Администрация областного центра отчиталась о работах, выполненных во исполнение поручения губернатора области Николая Любимова, касающегося благоустройства пешеходной дорожки на участке Васильевского проезда. Как сообщает сайт городской администрации, вчера специалисты завершили работу по благоустройству пешеходной дорожки к школе №75. Кроме того, завершен ремонт въездной арки к дому №2 по улице Бутырки-3, отремонтирован тротуар между домом №18 по ул. Мервинская и ул. Вишневой. До конца недели будут благоустроены тротуарные дорожки еще к трем школам города – №№5, 63 и 70, а также отремонтирована подъездная дорога к школе №35.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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