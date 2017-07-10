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В Рязани обсудят пути решения проблем социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

11:06 / Общество

12 октября в Рязанской областной детской библиотеке пройдет межрегиональная конференция «Вместе: пути решения проблем социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья».

Участниками конференции станут более 50 специалистов – сотрудников федеральных, региональных и муниципальных библиотек, педагогов коррекционных школ из Рязани и Рязанской области, Москвы, Калуги, Липецка, Ульяновска, Нижнего Новгорода. Все те, кто обладает практическим опытом интегрированного информационного и библиотечного обслуживания детей-инвалидов.

Как сообщает портал Вездекультура, конференция начнется в 11:00 в читальном зале на II этаже. Участники обсудят права особых детей в России, поговорят о том, как необходимо работать с такой категорией детей.

Специалисты Российской государственной детской библиотеки расскажут, как создается доступная среда для особых деток, исследовательница детского чтения Анна Годинер представит масштабный обзор и каталог специальных и художественных изданий «Мир особого детства и юности». Своим опытом поделятся библиотечные работники из Нижнего Новгорода, Калуги, Липецка, Рязани, педагоги-«предметники».

Выступления докладчиков дополнят мастер-классы, стендовые доклады, а также выставка информационно-методических изданий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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