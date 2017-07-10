Рязанцам напоминают: в воскресенье в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России установлен Указом Президента от 31 мая 1999 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса. Не секрет, что агропромышленный комплекс - это важнейшая составная часть экономики любой страны, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В России в нем занято почти 30 процентов работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, и создается около трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет в том числе и уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.

Источник: www.calend.ru