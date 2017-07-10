06:00 МСК
Суббота
07 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
95

Рязанцам напоминают: в воскресенье в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

11:07 / Общество

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России установлен Указом Президента от 31 мая 1999 года и ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Это праздник работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса. Не секрет, что агропромышленный комплекс - это важнейшая составная часть экономики любой страны, где производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В России в нем занято почти 30 процентов работающих в сфере материального производства, задействована пятая часть производственных фондов, и создается около трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного комплекса в решающей мере определяет в том числе и уровень продовольственной безопасности государства и социально-экономическую обстановку в обществе.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани обсудят пути решения проблем социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

Главная. Аграрная. Наша

Идеи по развитию

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:01
В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»
17:57
Рязанский облизбирком поделится опытом
17:57
В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме
17:56
В Рязанской области осудили педофила
17:23
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы