В литературной гостиной в Рязанской области соберутся любители поэзии

Как сообщает портал Вездекультура, 18 октября в 15.00 в музее-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова» на встречу в литературной гостиной соберутся любители литературы и поэзии. В гостиной прозвучат поэтические и прозаические произведения о природе, родном крае, Ерлинском парке в исполнении уже именитых авторов, а также юных дарований.

Посетители литературной гостиной познакомятся с писательским творчеством С.Н. Худекова. В программе встречи предусмотрена литературная викторина по творчеству советских и российских поэтов и писателей. Литературную гостиную будет сопровождать музыка великих русских композиторов, современников С.Н. Худекова, сумевших в своей музыке отразить своеобразие того времени.

Принять участие во встрече может любой желающий.