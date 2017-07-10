05:57 МСК
Суббота
07 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
130

В литературной гостиной в Рязанской области соберутся любители поэзии

11:11 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, 18 октября в 15.00 в музее-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова» на встречу в литературной гостиной соберутся любители литературы и поэзии. В гостиной прозвучат поэтические и прозаические произведения о природе, родном крае, Ерлинском парке в исполнении уже именитых авторов, а также юных дарований.

Посетители литературной гостиной познакомятся с писательским творчеством С.Н. Худекова. В программе встречи предусмотрена литературная викторина по творчеству советских и российских поэтов и писателей. Литературную гостиную будет сопровождать музыка великих русских композиторов, современников С.Н. Худекова, сумевших в своей музыке отразить своеобразие того времени.

Принять участие во встрече может любой желающий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Художники из Москвы открыли в Рязани выставку о вечном движении мира

Участники рязанского музыкального этно-проекта «POTIR» написали саундтрек к фильму «Скиф»

В Рязанской области открылась выставка «Есенин и Советы: pro & contra»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:01
В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»
17:57
Рязанский облизбирком поделится опытом
17:57
В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме
17:56
В Рязанской области осудили педофила
17:23
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы