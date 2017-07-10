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Рязанцы пообщались с номинантом литературной премии «Русский Букер» Николаем Железняком

11:22 / Культура

Вчера в рязанской областной государственной библиотеке имени Горького в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошла творческая встреча с Николаем Железняком, автором романа «Одинокие следы на заснеженном поле», сообщает портал Вездекультура.

Николай Александрович Железняк – номинант премии «Русский Букер» 2017 года. Писатель родился в городе Новочеркасске. В настоящее время он занимает должность декана факультета театральной драматургии Высших литературных курсов им. И.А. Бунина в Москве. Железняк – автор романов «Чемоданы», «Гонки на лафетах», а также ряда пьес и сценариев.

В новом романе писатель развивает тему одиночества и истинных ценностей в жизни, близкую не только людям старшего возраста, но и молодым читателям. Произведение заставляет задуматься над глубокими философскими размышлениями автора и сопереживать его героям.

Гостями встречи стали студенты рязанских вузов и молодежь города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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