Рязанцы пообщались с номинантом литературной премии «Русский Букер» Николаем Железняком

Вчера в рязанской областной государственной библиотеке имени Горького в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошла творческая встреча с Николаем Железняком, автором романа «Одинокие следы на заснеженном поле», сообщает портал Вездекультура.

Николай Александрович Железняк – номинант премии «Русский Букер» 2017 года. Писатель родился в городе Новочеркасске. В настоящее время он занимает должность декана факультета театральной драматургии Высших литературных курсов им. И.А. Бунина в Москве. Железняк – автор романов «Чемоданы», «Гонки на лафетах», а также ряда пьес и сценариев.

В новом романе писатель развивает тему одиночества и истинных ценностей в жизни, близкую не только людям старшего возраста, но и молодым читателям. Произведение заставляет задуматься над глубокими философскими размышлениями автора и сопереживать его героям.

Гостями встречи стали студенты рязанских вузов и молодежь города.