Рязанка Елена Аванесова во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года» занимает пятое место

9 октября на сайте Российской национальной библиотеки завершается онлайн-голосование за финалистов Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года». Рязанский регион представляет заведующая библиографическим отделом Центральной детской библиотеки Елена Аванесова. Она уже вошла в двадцатку лучших библиотекарей страны. Чтобы пройти в следующий тур, ей необходимо войти в ТОП 5 в онлайн-голосовании. Сейчас Елена занимает 5 место, набрав 2870 голосов. Мы можем помочь рязанке сохранить место в пятерке лидеров! Проголосовать можно по ссылке.