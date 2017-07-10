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Рязанка Елена Аванесова во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года» занимает пятое место

11:26 / Общество

9 октября на сайте Российской национальной библиотеки завершается онлайн-голосование за финалистов Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года». Рязанский регион представляет заведующая библиографическим отделом Центральной детской библиотеки Елена Аванесова. Она уже вошла в двадцатку лучших библиотекарей страны. Чтобы пройти в следующий тур, ей необходимо войти в ТОП 5 в онлайн-голосовании. Сейчас Елена занимает 5 место, набрав 2870 голосов. Мы можем помочь рязанке сохранить место в пятерке лидеров! Проголосовать можно по ссылке.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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