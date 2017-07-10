В Рязанской области пройдёт гонка внедорожников по мотивам фильма «Кин-Дза-Дза»

Как сообщает портал Транспорт Рязани, состязания состоятся у рязанского села Долгинино. На старт выйдут полноприводные автомобили категории «В», квадроциклы, а также самодельный транспорт повышенной проходимости. Всего в гонке 7 зачетных категорий.

Гонку «Кин-Дза-Дза 2017! Эпизод lX: А ты им свои КЦ не показывай!» организуют в субботу, 7 октября. Старт — в 10:00. За семь часов участники должны взять все контрольные точки и пройти спецучасток. Водителей и гостей ждут розыгрыши призов. Итоги гонки подведут в 21:00.

«Гонка названа в честь легендарного советского фильма Георгия Данелия «Кин-Дза-Дза» и поэтому имеет специфическую терминологию. Например, транспортные средства участников называются здесь «пепелацами». Гравицаппа, луц, КЦ, цаки, чатлане, пацаки ждут тех, кто приедет на соревнование», — отмечают организаторы.

Побывать на соревнованиях может любой желающий.