05:59 МСК
Суббота
07 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
136

В Рязанской области пройдёт гонка внедорожников по мотивам фильма «Кин-Дза-Дза»

12:05 / Общество

Как сообщает портал Транспорт Рязани, состязания состоятся у рязанского села Долгинино. На старт выйдут полноприводные автомобили категории «В», квадроциклы, а также самодельный транспорт повышенной проходимости. Всего в гонке 7 зачетных категорий.

Гонку «Кин-Дза-Дза 2017! Эпизод lX: А ты им свои КЦ не показывай!» организуют в субботу, 7 октября. Старт — в 10:00. За семь часов участники должны взять все контрольные точки и пройти спецучасток. Водителей и гостей ждут розыгрыши призов. Итоги гонки подведут в 21:00.

«Гонка названа в честь легендарного советского фильма Георгия Данелия «Кин-Дза-Дза» и поэтому имеет специфическую терминологию. Например, транспортные средства участников называются здесь «пепелацами». Гравицаппа, луц, КЦ, цаки, чатлане, пацаки ждут тех, кто приедет на соревнование», — отмечают организаторы.

Побывать на соревнованиях может любой желающий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанка Елена Аванесова во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года» занимает пятое место

Рязанцам напоминают: в воскресенье в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В Рязани обсудят пути решения проблем социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:01
В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»
17:57
Рязанский облизбирком поделится опытом
17:57
В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме
17:56
В Рязанской области осудили педофила
17:23
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы