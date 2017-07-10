На «Золотой осени» представлены лучшие рязанские продукты

30 предприятий региона представляют свою продукцию на агропромышленной выставке «Золотаяосень-2017» в Москве

Питьевое молоко агромолкомбината «Рязанский», сметана Старожиловского молочного комбината, термостатный йогурт Рыбновского молочного завода, простокваша ООО «Вакинское Агро», плавленый сыр Чизбургер Рязанского завода плавленых сыров и рассольный «Чанах» Тырновского молочного завода. На выставке в Москве представлена рязанская молочная продукция на любой вкус. А еще на ВДНХ свои изделия привезли рязанские хлебозаводы №1 и №3, ООО «Жито» Рыбновского района и Новомичуринский хлебозавод. Есть среди наших брендов и кондитерские изделия от касимовских фабрик «Виват» и «Верность качеству», филиала «Красный Октябрь», а также продукция «Рязанской пчелы» и «Азбуки пчелы», Рязанской чайной фабрики, «Ряжского погребка», «Сапожковских минеральных вод» и многих других.

На агровыставке рязанские сельхозтовапроизводители очень достойно презентуют свою продукцию, чтобы заинтересовать потребителей в своих товарах как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

16 производителей области активно участвуют в конкурсе «За производство высококачественной пищевой продукции», где специально созданная экспертная комиссия проверяет продукцию на качество и безопасность для потребителя. Итоги такой проверки будут оглашены в последний день «Золотой осени» 7 октября.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области