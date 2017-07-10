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Будущие полицейские приняли присягу в Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я.Кикотя

12:56 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Будущие полицейские приняли присягу в Рязанском филиале Московского университета МВД РФ имени В.Я.Кикотя
Фото: Вячеслав Астафьев.

Слова клятвы произнесли 209 человек, среди которых 77 первокурсников и 132 слушателя факультета профессиональной подготовки и повышения квалификации. В числе первокурсников, помимо рязанцев, представители 5 регионов страны (Костромы, Тамбова, Владимира, Тулы и Ярославля).

По словам руководителей вуза, первокурсники имеют хорошую подготовку и высокие показатели ЕГЭ. Вступительные испытания включали не только экзамены по общеобразовательным предметам и физической подготовке, но и профессионально-психологический отбор. Первокурсники проходили начальную профессиональную подготовку на загородной учебной базе в Солотче.

Слушатели факультета профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по окончании обучения в вузе продолжат службу в различных подразделениях ОВД. В этом году, помимо рязанцев, профподготовку пройдут 90 сотрудников управлений МВД России по Тамбовской и Вологодской областям.

В торжествах приняли участие губернатор Николай Любимов, представители законодательной власти и органов местного самоуправления региона, УМВД России по области, федеральных органов власти по региону, а также ветеранских организаций и Русской православной церкви.

– Сегодня перед правоохранительными органами стоят масштабные задачи, и их рязанские полицейские успешно решают, – сказал, обращаясь к принявшим присягу будущим стражам порядка, губернатор Николай Любимов. – Они охраняют общественную безопасность и правопорядок, ведут борьбу с преступностью. Сотрудники органов внутренних дел завоевали высокий авторитет у жителей области благодаря своему профессионализму, ответственному отношению к делу, добросовестному исполнению служебных обязанностей. Уверен, что и вы с честью будете выполнять возложенные на вас задачи, когда поступите на службу после окончания вуза.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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