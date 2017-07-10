БК «Рязань» обыграл столичный «МБА»

Матч прошёл вчера в ФСК «Звезда» в Рыбном , сообщает сайт регионального минспорта.

Новая площадка оказалась счастливой для «зубров»: БК «Рязань» одержал свою первую победу в турнире сезона 2017-2018 со счётом 78:72.

Как рассказал главный тренер БК «Рязань» Павел Гооге, спортсмен чувствовали поддержку болельщиков и играли достойно против атлетичной, быстрой, сыгранной команды. На четырёх играх чемпионата БК «Рязань» набрал четыре очка и по набранным баллам занимает шестую строчку в турнирной таблице.