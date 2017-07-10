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Рязанские «Волонтеры Победы» приняли участие во Всероссийском форуме добровольцев

13:40 / Общество

В Барнауле Алтайского края завершил свою работу Всероссийский слет студенческих добровольческих объединений, в котором приняли участие представители Рязанской области, сообщает сайт регионального минспорта. Слет проводился в рамках Всероссийского форума «Доброволец России». Одним из направлений форума стал Всероссийский слет актива общественных центров гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» и муниципальных отделений. Участие в нем приняли более 100 добровольцев со всей России. В состав делегации Рязанской области вошли руководитель регионального отделения движения Кристина Зорина и его активисты, студенты РГУ им. С.А. Есенина Анастасия Лентяева и Нина Биланюк.

За три дня участники прослушали тренинги, подробнее ознакомились с направлениями деятельности движения, узнали о том, как правильно организовывать и качественно проводить различные акции и проекты, как освещать работу своего отделения или общественного центра в СМИ и в социальных сетях, как привлечь самых активных ребят в свою команду.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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