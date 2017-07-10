В Рязани российские ученые и врачи обсуждают вопросы биомедицины

В Рязанском государственном медицинском университете продолжает свою работу Всероссийская конференция молодых специалистов «Актуальные вопросы фундаментальной, экспериментальной и клинической морфологии»

Речь на конференции идет о самых современных достижениях науки, имеющих перспективную возможность в самое ближайшее время войти в диагностический процесс и клиническую практику. Основные темы – молекулярная диагностика и клеточные технологии.

Конференция не случайно проходит именно в рязанском медвузе. Сейчас университет развивает ряд новых для себя направлений – молекулярную и клеточную биологию, биофармацевтику. В этом году на базе университета открылась лаборатория клеточного культивирования для практически важных гистологических и генетических исследований. Завтра в рамках конференции состоится презентация клеточной лаборатории.

– Мы приветствуем деловые научные контакты между сотрудниками и студентами университета, клиническими и научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Рязани, а также страны в целом. Уверен, что проводимая конференция позволит усилить имеющиеся связи, приобрести новые научные кооперации, – сказал, открывая сегодня пленарное заседание конференции, ректор Рязанского медуниверситета Роман Калинин.