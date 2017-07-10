В Рязани ищут очевидцев ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, 6 декабря прошлого года в 19.35 минут возле д. №11 по ул. Дзержинского в Рязани автомобиль «Лада Приора», за рулём которого находился 38-летний рязанец, сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, которые относятся к степени тяжкого вреда, причиненного здоровью человека.

Если Вы стали очевидцем данного происшествия и располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться по адресу: г. Рязань, ул. Мервинская, д. 10 «а», каб. 212 или телефону: 25-65-59.