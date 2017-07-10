Движение по мосту через реку Проню в районе села Добрый Сот открыто

Состоялось торжественное открытие автомобильного моста через реку Проню в Спасском районе. Мост был построен в рамках объекта капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги М5 «Урал» – от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке км 241+000 – км 245+595, Рязанская область». Процесс создания нового моста занял три года и был разделен на три этапа: ремонт существующего моста, демонтаж аварийного металлического и строительство нового. Введенный в эксплуатацию новый мост имеет протяженность 5 километров и относится к дорожным объектам первой категории.

В торжественной церемонии открытия моста приняли участие губернатор Николай Любимов, руководитель федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» Сергей Логунов. Глава региона отметил, что ввод в эксплуатацию нового моста – большое событие для Рязанской области.

– Мост был построен благодаря труду проектировщиков, строителей, поддержке министерства транспорта России, Федерального дорожного агентства. В дороги Рязанской области вкладываются немалые средства, я уверен, что нам удастся продолжить эту работу, в частности, по строительству Южного обхода Рязани, – сказал глава региона.

По словам Сергея Логунова, качество дорожного полотна нового объекта сопоставимо с лучшими зарубежными аналогами.

Генеральным подрядчиком строительства моста стало ПАО «Мостотрест» РТФ «Мостоотряд-22». Николай Любимов вручил благодарности губернатора сотрудникам предприятия, внесшим значительный вклад в создание объекта.