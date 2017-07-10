Как сообщает сайт администрации областного центра, на двух участках дорог в центре Рязани вводится одностороннее движение. Оно будет организовано на Газетном переулке от улицы Урицкого в сторону улицы Ленина и на Бульварном переулке – от улицы Радищева в сторону улицы Ленина. Соответствующие дорожные знаки появятся на этих участках дорог не ранее 25 октября.
В Рязани на двух участках дорог автомобильное движение будет односторонним
14:58 06.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Ранее по теме:
Движение по мосту через реку Проню в районе села Добрый Сот открыто
380 звонков рязанцев поступило в сентябре на «горячую» телефонную линию регионального минздрава
На Васильевском проезде в Рязани появилась пешеходная дорожка