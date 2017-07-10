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В Рязани на двух участках дорог автомобильное движение будет односторонним

14:58 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, на двух участках дорог в центре Рязани вводится одностороннее движение. Оно будет организовано на Газетном переулке от улицы Урицкого в сторону улицы Ленина и на Бульварном переулке – от улицы Радищева в сторону улицы Ленина. Соответствующие дорожные знаки появятся на этих участках дорог не ранее 25 октября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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