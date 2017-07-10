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По итогам открытого чемпионата и первенства Рязани по плаванию определились сильнейшие спортсмены

14:59 / Спорт

Как сообщает сайт администрации областного центра, состязания состоялись 4 и 5 октября в бассейне «Аквамед». В соревнованиях прияли участие 284 спортсмена из Рязани и районов области. Первое общекомандное место завоевала спортшкола «Волна», вторыми стали пловцы из «Олимпийца», на третьем – спортшкола «Планета спорта» из города Сасово.

На церемонии открытия участников соревнований приветствовали ректор Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Роман Калинин и президент Федерации плавания Рязанской области Владимир Скрипченко.

Победителями в своих возрастных группах стали воспитанники спортшколы «Волна» Дмитрий Мысин, Артем Батеев, Лада Васильева, Александра Гришаева, Александр Аверцев, Владислав Выдрыч, Алексей Палагин, Анна Частихина, Игорь Русалеев, Арсений Соловьев, Егор Белавин, Ольга Чикарькова, Дмитрий Пимкин, Виктория Фомина. Награды также завоевали воспитанники спортшколы «Олимпиец» Владимир Козлов, Дарья Мартынова, Дмитрий Филиппов, Игорь Варганов, Вадим Донсков, Сергей Новичков.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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