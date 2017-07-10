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Актер финского театра «TT13» Ян Раудаскоски представит в Рязани новую театральную фантазию

15:09 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, 15 октября в Рязанском театре драмы зрители видят восхитительную фантазию для детей и взрослых, созданную театром «ТТ13» при помощи волшебства, спецэффектов и современных технологий театра, кино и цирка.

«В поисках пропавшего сияния» (Wally Watthead and His Lost Glow) - это невероятное волшебное представление для детей и их родителей от создателей спектакля-мистерии «Иной» (The Outsider), с огромным успехом прошедшего в Рязани в прошлом году.

Действие происходит в комнате у девочки Ирины, это у нее на столике живут телефон, ночная лампа, картинка. И все было бы хорошо, если бы однажды у светильника, которого, кстати, зовут Игнат - Суперватт, не пропало его волшебное сияние. И тогда телефон Сим-Максим приходит на помощь Игнату, и они вместе отправляются на его поиски. Чудеса будут происходить прямо на наших глазах, так что Иринка - картинка, которая так нравится нашим друзьям, тоже оживет.

Спектакль идет на русском языке.

Актер финского театра «TT13» Ян Раудаскоски рассказал, что спектакль «В поисках пропавшего сияния» - это новый вид театрального представления, смесь волшебства, клоунады, пантомимы, черного кабинета, видео, различных спецэффектов, юмора и тесного взаимодействия со зрителем. Это увлекательное представление для детей от 4 лет и для взрослых. «Мы путешествовали по всему миру. Были в Колумбии, Китае, Великобритании, США, но рязанский зритель один из самых лучших, – рассказал Ян Раудаскоски. – Мы прочувствовали это, когда привозили «Иного», поэтому мы рады снова быть в Рязани с новым представлением».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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