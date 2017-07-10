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За сутки на территории Рязанской области зарегистрировали 48 ДТП

15:10 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 11 дорожно-транспортных происшествиях 13 человек получили травмы. Еще в 37 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Было выявлено 4628 нарушений правил дорожного движения, инспекторы ГИБДД задержали 4 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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