05:58 МСК
Суббота
07 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
176

В Рязанской области водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП

15:21 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 18.00 в микрорайоне Южный города Сасово. Здесь автомобиль «ВАЗ-111830», за рулем которого находился 60-летний мужчина, сбил переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода 37-летнюю женщину и уехал с места ДТП. В ДТП женщина получила ушибы и ссадины, ей была оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции через несколько часов установили личность нарушителя. В момент его обнаружения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани иномарка сбила пенсионерку

Полиция сообщила подробности утреннего ДТП в Рязани: виновник автоаварии был пьян

В Рязанской области столкнулись два грузовика

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:01
В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»
17:57
Рязанский облизбирком поделится опытом
17:57
В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме
17:56
В Рязанской области осудили педофила
17:23
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы