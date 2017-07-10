В Рязанской области водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 18.00 в микрорайоне Южный города Сасово. Здесь автомобиль «ВАЗ-111830», за рулем которого находился 60-летний мужчина, сбил переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода 37-летнюю женщину и уехал с места ДТП. В ДТП женщина получила ушибы и ссадины, ей была оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции через несколько часов установили личность нарушителя. В момент его обнаружения он находился в состоянии алкогольного опьянения.