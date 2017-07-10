В ДТП в Рязани пострадала 20-летняя девушка

ДТП произошло вчера в 20.25 в Рязани на ул. Дзержинского, сообщает сайт УМВД России по области. 23-летний житель поселка Шилово, управляя автомобилем «Хонда Цивик», совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая находилась на пешеходном переходе. Пострадавшая госпитализирована.