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В ДТП в Рязани пострадала 20-летняя девушка

15:37 / Происшествия

ДТП произошло вчера в 20.25 в Рязани на ул. Дзержинского, сообщает сайт УМВД России по области. 23-летний житель поселка Шилово, управляя автомобилем «Хонда Цивик», совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая находилась на пешеходном переходе. Пострадавшая госпитализирована.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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