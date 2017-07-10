По информации сайта УМВД России по области, вчера в 19.15 на ул. Горького в Рязани автомобиль «СИТРОЕН С4» сбил 35-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.
На улице Горького в Рязани сбили женщину
15:46 06.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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