За последнюю неделю сентября в области произошло 15 ДТП с участием пешеходов

Об этом сообщает сайт УМВД России по области. По данным ведомства, 38,5 процента всех произошедших в регионе за последнюю неделю сентября ДТП – с участием пешеходов. В начале октября ситуация складывалась так же неблагоприятно. Только за 5 дней этого месяца произошло 10 наездов на пешеходов, в результате которых 2 человека погибли, 8 получили травмы. Большинство ДТП произошли в темное время суток.