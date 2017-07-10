05:59 МСК
Суббота
07 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
136

За последнюю неделю сентября в области произошло 15 ДТП с участием пешеходов

15:49 / Общество

Об этом сообщает сайт УМВД России по области. По данным ведомства, 38,5 процента всех произошедших в регионе за последнюю неделю сентября ДТП – с участием пешеходов. В начале октября ситуация складывалась так же неблагоприятно. Только за 5 дней этого месяца произошло 10 наездов на пешеходов, в результате которых 2 человека погибли, 8 получили травмы. Большинство ДТП произошли в темное время суток.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок

За сутки на территории Рязанской области зарегистрировали 48 ДТП

В Рязани ищут очевидцев ДТП

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:01
В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»
17:57
Рязанский облизбирком поделится опытом
17:57
В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме
17:56
В Рязанской области осудили педофила
17:23
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы