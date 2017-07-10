Об этом сообщает сайт УМВД России по области. По данным ведомства, 38,5 процента всех произошедших в регионе за последнюю неделю сентября ДТП – с участием пешеходов. В начале октября ситуация складывалась так же неблагоприятно. Только за 5 дней этого месяца произошло 10 наездов на пешеходов, в результате которых 2 человека погибли, 8 получили травмы. Большинство ДТП произошли в темное время суток.
За последнюю неделю сентября в области произошло 15 ДТП с участием пешеходов
15:49 06.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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