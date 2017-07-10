В Рязани временно изменится схема движения транспорта

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня подрядная организация приступит к работам по переврезке сетей теплоснабжения и замене асфальтового покрытия на проезжей части на Куйбышевском шоссе в районе домов №№19 и 27. В связи с этим с 20.00 сегодняшнего дня до 22.00 11 октября движение транспорта на этом участке будет ограничено.

Сегодня с 19.00 до 7.00 13 октября троллейбусы нескольких маршрутов будут следовать по временной схеме. Троллейбусы маршрута №6 – от конечной «ул. Строителей» до конечной «пл. Попова» в прямом и обратном направлениях будут ходить по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Дзержинского, Первомайскому проспекту, Соборной улице, улице Ленина, Есенина, Грибоедова. Троллейбусы маршрута №13 при движении со стороны Дашково-Песочни проследуют по улице Грибоедова до разворотного круга на площади Свободы, далее следуют в обратном направлении. Троллейбусы маршрута №17 при движении со стороны улицы Гагарина будут следовать по улице Есенина до разворотного круга на площади Театральной, далее в обратном направлении

Движение троллейбусов маршрута №12 полностью приостанавливается.