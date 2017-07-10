В Рязани обсудили роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений

Сегодня, 6 октября, в Рязани состоялся «круглый стол», посвященный роли СМИ в гармонизации межнациональных отношений. Его провели в рамках проходящего на этой неделе в областной библиотеке имени М. Горького фестиваля национальной книги «Читающий мир».

В разговоре приняли участие представители библиотеки, национальных общин региона, органов власти, журналисты. Собравшиеся обсуждали правильную подачу в СМИ информации, касающийся межнациональных и межконфессиональных вопросов.

Как отметила председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор газеты «Рязанские ведомости» Галина Зайцева, проблемы, которые возникают между представителями разных народов, не нужно замалчивать, однако задача журналиста – сделать это так, чтобы снизить градус накала, а не спровоцировать конфликт.

На «круглый стол» была приглашена генеральный директор Любирецкого районного телевидения Екатерина Дегтярева. Она рассказала о том, что телекомпания, которой она руководит, уделяет большое внимание освещению межнациональных отношений. По ее словам, в этом направлении много тем, самое важно здесь – правильная их подача. В связи с чем Екатерина Дегтярева высказала мнение, что необходимо проводить обучение для руководителей СМИ и журналистов.