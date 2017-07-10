05:59 МСК
Суббота
07 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
117

Жителям Рязанской области направят 642 тысячи уведомлений об уплате имущественных налогов

17:22 / Общество

Как сообщает пресс-служба регионального управления УФНС России, жителям региона начали рассылать уведомления об уплате имущественных налогов. В ближайшее время налогоплательщикам будет направлено более 642 тысяч налоговых уведомлений. Гражданам необходимо оплатить прошлогодние земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физических лиц в срок не позднее 1 декабря этого года.

Если до конца ноября 2017 г. налогоплательщик не получит налоговое уведомление, то он может обратиться в налоговую инспекцию лично, направив письмо по почте или в электронном виде, воспользовавшись интернет-сервисами ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани обсудили роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений

За последнюю неделю сентября в области произошло 15 ДТП с участием пешеходов

В Рязани ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 9-летний ребенок

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:01
В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»
17:57
Рязанский облизбирком поделится опытом
17:57
В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме
17:56
В Рязанской области осудили педофила
17:23
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы