Жителям Рязанской области направят 642 тысячи уведомлений об уплате имущественных налогов

Как сообщает пресс-служба регионального управления УФНС России, жителям региона начали рассылать уведомления об уплате имущественных налогов. В ближайшее время налогоплательщикам будет направлено более 642 тысяч налоговых уведомлений. Гражданам необходимо оплатить прошлогодние земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество физических лиц в срок не позднее 1 декабря этого года.

Если до конца ноября 2017 г. налогоплательщик не получит налоговое уведомление, то он может обратиться в налоговую инспекцию лично, направив письмо по почте или в электронном виде, воспользовавшись интернет-сервисами ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России».