В Рязанской области осудили педофила

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, вынесен приговор ранее неоднократно судимому 43-летнему жителю города Кораблино. Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов).

Педофилу назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.