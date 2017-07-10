В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме

Сегодня в 11.57 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Салтыкова-Щедрина в Рязани, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В жилом деревянном 2-этажном доме горела квартира. Пострадали люди. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 6 пожарных автомобилей, 25 человек личного состава Государственной противопожарной службы.